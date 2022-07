Ribó insisteix en el fet de donar "la màxima rapidesa" al nou Mestalla i "respectar allò que s'ha de respectar"

Així mateix, ha assenyalat que si hi havia "moltes raons per a acabar el camp" de futbol "ara ha aparegut una potent". S'ha referit d'aquesta manera al Mundial de Futbol de 2030, per al qual Espanya i Portugal han presentat candidatura i davant la possibilitat que la capital valenciana puga ser seu.

Ribó s'ha pronunciat així en la roda de premsa que ha oferit per a presentar l'estudi del paisatge dels pobles de València, preguntat per si hi ha algun avanç respecte a la construcció del nou Mestalla.

El primer edil ha recordat la seua recent reunió amb la representant del màxim accionista del València CF, Layhoon Chan, per a parlar del nou Mestalla, i ha explicat, com va fer la passada setmana, que es té "un document esborrador sobre les converses" mantingudes en eixa trobada que s'està analitzant.

Joan Ribó (Compromís) ha mostrat la seua voluntat d'avançar en la construcció del nou Mestalla i ha reiterat que coincideix amb el plantejament fet pel president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), sobre aquest assumpte per a tirar cap a avant sempre que es complisca l'acordat i les normes.

"És un tema que en aquests moments nosaltres volem tractar en les mateixes condicions que va dir el pressent de la Generalitat. Respectant les normes, allò que està escrit, volem que es faça el camp", ha exposat el responsable municipal.

Ribó ha agregat que ara hi ha "un element addicional", en al·lusió al Mundial de 2030, que s'ha d'atendre també. "En 2030 hi ha uns mundials de futbol en els quals nosaltres, en principi, volem arribar fins a la semifinal", ha dit.

"Si teníem moltes raons perquè s'acabe el camp, ara ha aparegut una nova raó potent. Per tant, respectant allò que s'ha de respectar, que es faça amb la màxima rapidesa", ha insistit l'alcalde.