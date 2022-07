El PP critica que Puig incompleix els objectius del pla de xoc en dependència en tornar " a col·lapsar-la"

"Puig incompleix les seues promeses amb la dependència. Va assegurar que les llistes d'espera acabarien al gener de 2022 i encara hi ha quasi 14.000 persones sense que la Conselleria d'Igualtat acabe de tramitar el seu expedient. Amb l'arribada d'Aitana Mas a la Conselleria d'Igualtat la tendència a la baixa ha variat i ha tornat a pujar l'últim mes en quasi mil persones, incapaç d'engegar mesures per a reduir el col·lapse en la concessió d'aquestes ajudes", critica en un comunicat.

Bastidas sosté així que el pla de xoc per a reduir les llistes engegat pel Govern no ha funcionat a la Comunitat Valenciana, on "la reducció de el 11,72% està molt per sota de la mitjana nacional del 16,71%". "I aquesta reducció es deu a defuncions, no a la gestió", recalca.

"Des que governa Compromís, el 78% de les noves prestacions són per cures familiars, que són les més barates, estalviant-se fins a un 66% -abunda-. A la Comunitat, aquest tipus de prestacions ja suposen el 62% del total, més del doble que a Espanya. Amb aquest tipus de prestacions, l'esquerra condemna a la dona a cura dels seus majors, ja que el 90% d'els qui reben aquest tipus de prestació són dones. A nivell nacional, estem a la cua, 14 punts per davall de la mitjana, en suport a les cures professionals a casa".

La també sotssecretària de Política Social del PPCV recorda que "el propi Síndic de Greugues va enlletgir a la Conselleria que 35.000 persones moriren des de 2015 sense culminar els tràmits per a rebre la prestació". De fet, assegura, el departament que dirigeix Mas té més de 25.000 reclamacions de responsabilitat patrimonial presentades per familiars de dependents morts sense que se'ls reconeguera la prestació.

Per tot açò insisteix que "és més necessari que mai que aquest Consell no mire cap a un altre costat, perquè hi ha molta gent depenent que necessita d'eixa ajuda per a arribar a final de mes i no pot cobrir les seues necessitats bàsiques".

I torna a rebutjar que "Puig genera expectatives que després resulten un fiasco per als més vulnerables i necessitats de la Comunitat: Hi ha massa burocràcia, retards i situacions límit en persones en situació de vulnerabilitat. El sistema de Puig no funciona per als més necessitats i no poden mirar cap a un altre costat".