Els apartaments demanen que els ajuntaments assumisquen "la mal anomenada taxa turística"

La setmana passada, el ple de les Corts va donar llum verda a l'inici de la tramitació de la llei d'aquesta taxa consensuada entre els socis del govern valencià (PSPV-Compromís-UP). Un impost que, en cas d'aprovar-se, serà de caràcter voluntari a aplicar per cada ajuntament i no començarà a cobrar-se fins el 2024.

En un comunicat, el president de la patronal de les vivendes turístiques reglades de la Comunitat, Miguel Ángel Sotillos, defèn que les empreses o particulars del sector no poden cobrar un impost públic i fer-se càrrec de la transferència a l'administració.

Per contra, al seu juí, l'ajuntament que vullga "imposar" eixe pagament hauria de fer-se càrrec de la seua gestió. "Si ens obliguen a ser els seus agents tributaris, nosaltres hauríem d'exigir les condicions d'eixe servici", recalca.

Adverteix a més que el sector dels habitatges turístics reglades se sumarà a qualsevol iniciativa en contra de la taxa turística: "No té sentit obligar-nos al fet que cobrem un nou impost als turistes perquè ens suposarà despeses d'adaptació i una sobrecàrrega de treball que solament suportarem els allotjaments reglats, la qual cosa fomentarà la proliferació d'allotjaments il·legals".

APTUR CV, que representa al 55% de l'oferta alojativa de la Comunitat amb 85.000 apartaments i pisos turístics reglats de més de 250.000 places, va ser una de les primeres associacions a adherir-se a la plataforma 'No a la taxa turística' per a mostrar el seu rebuig a la proposta acordada pels grups polítics del govern valencià (PSPV, Compromís i UP).