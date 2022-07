El TSJCV ordena a la Generalitat incloure en Vaersa com a personal propi a 222 treballadors

D'aquesta manera, el tribunal ha estimat la demanda de conflicte col·lectiu interposada al gener de 2022 per UGT-Serveis Públics PV enfront de Vaersa i la Generalitat i ha condemnat al Consell a incloure 222 treballadors a l'empresa pública.

Tal com arreplega la resolució, consultada per Europa Press, Vaersa és una empresa de titularitat pública el capital social de la qual està subscrit íntegrament per la Generalitat. Es considera un mitjà instrumental i tècnic de l'Administració a través d'encomanes de gestió. Aquest encomanes es dividixen en dos tipus: les funcionals o estructurals i les no estructurals.

Prèviament a aquest conflicte, al març de 2020 ja va haver-hi una sentència relacionada amb aquest assumpte en la qual el tribunal va acordar que conselleria incloguera com personal propi a 879 treballadors que estaven en encomanes de gestió.

Després d'açò, encara quedaven 222 llocs de treballs que no estaven inclosos en la Relació de Llocs de Vaersa i que afectaven a diferents funcions.

UGT, aleshores, va presentar una altra demanda de conflicte col·lectiu. En el juí, el legal representant de Vaersa va declarar de manera contundent" que les funcions en les quals estaven adscrits aquests empleats responien a necessitats habituals i permanents o amb vocació de permanència, "sent necessàries per al correcte funcionament de l'empresa i el compliment de les seues finalitats".

Partint d'aquesta consideració, el tribunal ha estimat la demanda d'UGT i ha ordenat a Conselleria incloure en Vaersa com a personal propi als 222 treballadors.

MÉS DE 1.700 TREBALLADORS

El responsable del sector Autonòmiques UGT, Gonzalo Fernández, ha recordat, en declaracions a Europa Press, que històricament, quan es va crear Vaersa, la fórmula de relacionar-se amb la Conselleria era fer funcions sobre treballs que el propi Estatut d'Autonomia reconeixia com a competències pròpies de la Generalitat.

Així, l'entitat mai va arribar a tindre més de 200 treballadors "quan en realitat hi havia 1.700 empleats en l'empresa. La diferència era que estaven als llimbs, pertanyien a encàrrecs i no existien els llocs", ha afirmat.

Per a solucionar aquest problema, des d'UGT -ha recordat- es va intentar negociar amb l'administració pública però, en no arribar a cap acord, es va optar per interposar la demanda de conflicte col·lectiu que ara el tribunal valencià ha estimat. D'aquesta manera s'han reconegut, en total -amb les dos resolucions dictades-, uns 1.100 llocs en Vaersa.