Sucesos.- Herida una niña de 11 meses al moderle un perro de raza peligrosa en la terraza de un bar en Xàtiva

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.15 horas, cuando la Sala 091 recibió una llamada que avisaba que un perro había mordido a una niña pequeña en la localidad valenciana. Hasta la terraza del bar acudieron varios agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Xàtiva.

Al parecer, el animal -de raza bull terrier- se encontraba en la misma terraza junto a su propietario, cuando se escapó y atacó a la menor.

La niña de once meses presenta mordeduras en la zona del abductor que no revisten gravedad. No obstante, la menor se encuentra ingresada en el Hospital La Fe de València, han confirmado fuentes de la Conselleria de Sanidad Universal.

Además, el padre y el abuelo de la niña presentan heridas en las manos, producidas cuando intentaban separar al can y a la víctima.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.