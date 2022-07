Rigoberta Bandini, amb doblet i 'sold out', obri els últims Concerts de Vivers 2022

Des del dimarts 19 i fins al diumenge 24, els Jardins del Real de València acullen propostes de gèneres molt diversos. L'encarregada de reprendre el festival és Rigoberta Bandini, protagonista d'un dels fenòmens més populars dels últims anys. Després, el públic serà testimoni d'una de les actuacions de la gira mundial de Vanesa Martín, ballarà amb Crystal Fighters i viurà la presentació en 'Las canciones del agua', últim treball de Los Planetas. Com a colofó, una de les formacions més exitoses dels 80: Simple Minds.

Els Concerts de Vivers s'emmarquen en la Gran Fira de València, esdeveniment inaugurat en 1871 que acosta la cultura als barris del 'cap i casal' sota l'organització de l'Ajuntament, amb activitats per a públic familiar, espectacles d'humor, teatre i focs artificials.

Entre les protagonistes d'aquesta setmana, Rigoberta Bandini és el nom artístic de la cantant, actriu, dramaturga i escriptora barcelonina Paula Ribó González, coneguda per les seues melodies que barregen amb naturalitat el pop i l'electrònica. En el seu projecte destaquen la seua capacitat vocal i unes lletres enginyoses que s'han convertit en himnes d'apoderament femení. Així ho demostren composicions com 'Que Cristo baje', 'Perra' i, sobretot, "Ay mamá", la seua aposta per a anar a Eurovisió.

Rigoberta Bandini protagonitza un doblet, un fet molt poc freqüent en el festival, aquest dimarts i dimecres 19 i 20 de juliol. Les entrades per a les dos jornades es van esgotar poques hores després de posar-se a la venda.

El dijous 21 arriba el torn de Vanesa Martín, en el marc d'una gira mundial que inclou cites a Espanya, Amèrica Llatina i els Estats Units. Des del seu primer àlbum, 'Agua' (Parlophone Music, 2006), la malaguenya s'ha consolidat com una de les grans veus espanyoles, com proven les seues col·laboracions amb Malú, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Melendi, per als quals ha escrit cançons. En 2020 va publicar el seu últim treball, 'Siete veces sí' (Warner Music), i va obtindre el guardó a la millor artista femenina en la primera edició dels Premis Odeón.

Un dia després, el divendres 22, els Jardins de Vivers es convertiran en una gran pista de ball gràcies a Crystal Fighters. L'esperit festiu de les seues cançons és una constant des de la publicació en 2010 dels seus primers singles, 'Xtatic Truth' i 'I Love London', després del que van començar a destacar per les seues presentacions carregades d'eufòria i passió a força de house eivissenc, drum & bass i altres tendències de la música electrònica de ball i ritmes tradicionals com les notes de la txalaparta, instrument de percussió basc.

Los Planetas, peça indispensable per a entendre l'evolució de la música espanyola de les últimes dècades, tornaran a València el dissabte 23 per a presentar el seu desé àlbum, 'Las canciones del agua', on combinen sonoritats i temàtiques d'inspiració granadina i altres més globals. Ho faran amb la companyia dels catalans El Último vecino i dels alacantins Nueve Desconocidos.

I Simple Minds seran els protagonistes de l'últim concert de Vivers d'enguany. Els escocesos tocaran el diumenge 24 per a celebrar més de 40 anys d'assoliments amb aforament complet de l'icònic guitarrista Charlie Burchill i el carismàtic vocalista Jim Kerr, els qui van popularitzar el rock èpic i es van convertir en un grup referent en els 80. El seu últim disc d'estudi, 'Walk Between Worlds' (2018), va ser rebut amb lloances generalitzades.

Les entrades per a aquestes cinc últimes actuacions del cicle estan a la venda en la pàgina web oficial dels Concerts de Vivers de València.