Maluma sufre un accidente en un yate en Ibiza y tiene que recibir asistencia médica

Maluma lleva semanas por Ibiza por sus compromisos profesionales, pero siempre tiene tiempo para disfrutar junto a sus amigos y familiares de los placeres de la isla. Sin embargo, ha tenido un pequeño accidente a bordo de un yate que le ha obligado incluso a recibir asistencia médica.

El propio Maluma ha contado a sus seguidores en Instagram lo que le ha pasado, que llegó a asustar a los que le acompañaban. "Me resbalé en el bote y me golpee con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue. Se me abrió la piel", dijo junto a una imagen que lo mostraba.

El percance le obligó a visitar a Carlos Fourcade, médico y entrenador del equipo de fútbol Inter Ibiza, un "genio" según el colombiano que, además, le tranquilizó asegurándole que todo iba a estar bien.

"Yo aquí, tranqui, dando un autógrafo, mientras me cierran la herida del pie", decía el cantante de Hawái mientras mostraba a sus seguidores cómo el médico le curaba la sangrante herida.

Tras la cura, Maluma abandonó la isla en su jet privado. Tirando de su humor característico, explicó que tan solo le ha quedado una pequeña cojera para los próximos días. "Lo bueno es que el swag es natural, sin esfuerzo", dijo el cantante.