Un total de 133 municipis participen en la campanya 'Llegim als pobles', que mobilitzarà a més de 100 autors

El termini d'inscripció per a participar en aquesta iniciativa va finalitzar el 15 de juliol i, en total, 75 municipis de la província de València han plantejat peticions de trobades amb autors. A Alacant, participen 33 ajuntaments i a Castelló, 25, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha destacat que "inicialment estava previst que la campanya arribara a 60 municipis, però l'alta demanda de les localitats i la il·lusió amb la qual el projecte ha sigut rebut, ha fet que es redimensione el programa per a afermar la proximitat entre els escriptors i els lectors, així com fomentar una societat més lectora".

La Direcció general de Cultura i Patrimoni gestionarà la participació i finançarà les despeses derivades de l'activitat. Les trobades entre lectors i autors començaran divendres que ve 22 de juliol, amb la xarrada del magistrat Joaquim Bosch, que portarà el seu llibre 'La patria en la cartera' fins a Alboraig. La primera etapa d'aquesta campanya conclourà el 15 de desembre de 2022.

'Llegim als pobles' és un programa del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura de la Generalitat, organitzat amb la finalitat d'incrementar els índexs de lectura mitjançant la interacció dels autors amb els lectors. La campanya contempla la realització de sessions en els municipis interessats amb autors que hagen escrit la seua obra tant en valencià com en castellà.

Aquest programa suposa un impuls a la tasca que realitzen per als pobles xicotets per a promoure la lectura. A més, pretén enfortir el treball que duen a terme els clubs de lectura, la presència de la qual ha anat creixent de manera exponencial a la Comunitat de la mà dels professionals de les biblioteques públiques municipals.

La iniciativa forma part de les accions generades en la segona etapa del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura de la Generalitat. Tant a través d'aquest programa com per mitjà de 'Pactem', la Direcció general de Cultura pretén vertebrar el territori amb la presència dels autors sol·licitats pels municipis.

Des del departament de Foment Lector de la Direcció general de Cultura i Patrimoni, han ressaltat que "cada municipi té la seua programació i interessos" i, per açò, es treballa per a "reforçar l'acció de la lectura des de la pròpia municipalitat i integrar als diversos actors implicats", com són biblioteques, llibreries, editorials, clubs de lectura i associacions i agents de desenvolupament local.

Tots aquests mediadors poden veure en aquesta iniciativa tant un impuls de l'hàbit lector dels habitants dels seus municipis, com un factor de cohesió de la seua comunitat.

La segona etapa de 'Llegim als pobles' es desenvoluparà a partir de gener de 2023, per la qual cosa en breu s'obrirà de nou el termini per a inscriure's en la iniciativa. El Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura inicia en 2022 la segona etapa, en la qual assumeix directament la gestió de la coordinació de les activitats, augmenta el pressupost i promou noves iniciatives.