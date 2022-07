Thalía rescata a un ratoncito que se estaba ahogando en su piscina: "Pensé que era una rana"

Thalía es una de las cantantes más activas en las redes sociales, concretamente en TikTok. Día tras día conquista a sus fans con divertidos vídeos, pero el último que ha causado sensación lo ha hecho por su ternura. La autora de Rosalinda ha rescatado a un pequeño ratón que se estaba ahogando en su piscina.

"El rescate del ratón", anunció Thalía en su publicación de TikTok. En ella se ve cómo la mexicana se encuentra un ratoncito a punto de ahogarse y, para rescatarlo, extiende una larga servilleta a la que se sube el pequeño animal.

La cantante, al acercarse a la piscina, dice: "Acabo de ver una cosita aquí, pensé que era una rana. Miren lo que es, pobrecito. ¿Qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando... ay no, no, no... por favor".

Tras verlo, Thalía busca una medida para salvarlo y decido optar por un rollo de papel de cocina. "Traje un servilleta para que solito se salga, tampoco me va a brincar", dijo en un principio. Después, bromeando, dijo: "Puto, me va a brincar. ¡Ay, ay me va a brincar!".

Una vez que el ratón estaba ya sobre la servilleta, la cantante mostró su alegría. "Lo salvamos. ¿Estás bien precioso?", le dijo segundos antes de que echase a andar por el césped del jardín sin descanso.

El vídeo ha circulado por todas las redes sociales. En TikTok acumula 9,7 millones de reproducciones y más de 1,5 millones de likes. En Twitter, infinidad de usuarios se han deshecho en elogios hacia la cantante. "La mismísima Thalía salva la vida de un ratoncito y nos da una muestra de su solidaridad para cualquier ser vivo", escribió un fan.