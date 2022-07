Hospital d'Elx i de Vinalopó imprimeixen 13.000 tríptics informatius sobre cremades per a la Nit de l'Albà

Amb aquesta iniciativa, els hospitals il·licitans pretenen advertir el ciutadà davant un mal ús de la pólvora i així evitar ferits i cremats per un ús negligent dels productes explosius, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Tots dos hospitals han imprés un total de 13.000 tríptics que es remetran als diferents punts de venda de focs artificials de la localitat il·licitana, així com a centres de salut, Policia, Ajuntaments de l'àrea i servicis d'Urgències i d'Atenció i Informació al Pacient.

La Nit de l'Albà se celebrarà la nit del pròxim 13 d'agost i es caracteritza per l'ús de pólvora entre la població. Per açò, el fullet informatiu explica quines són les lesions que es poden patir com a conseqüència d'un mal ús dels focs d'artifici i els diferents tipus de cremades.

Així mateix, en el fullet es descriuen uns principis generals per a guiar el tractament de les ferides per pólvora, perquè els ciutadans sàpien com actuar amb correcció davant qualsevol possible cremada.

PRIMERS AUXILIS

En el tríptic s'exposa com han d'efectuar-se els primers auxilis davant qualsevol cremada. Així, el fullet ressalta que en primer lloc cal mantindre la calma i portar a l'accidentat a un lloc segur per a evitar noves lesions.

En cas de lesió en una mà, s'han de retirar els anells i polseres, ja que la mà traumatizada podria unflar-se ràpidament. També és important saber que la ferida només ha de ser llavada amb sèrum fisiològic o, en defecte d'açò, aigua neta.

En cremades aïllades s'ha de posar la zona afectada sota l'aixeta durant uns minuts per a alleujar el dolor i parar el procés de la cremada i no cal tractar de retirar la roba adherida ni administrar pomades o altres solucions. La ferida ha de ser protegida amb compreses estèrils o roba neta xopada en sèrum.

Si es produeix un traumatisme en un ull, és convenient tapar els dos. En cas de sagnat cal realitzar compressió directa sobre la ferida amb una compresa o drap net. Si aquest es xopa, s'ha de pressionar amb altres noves damunt de la ja utilitzada, sense retirar-la.

En el cas que la lesió siga en una extremitat, cal mantindre-la elevada. En general, no han de donar-se líquids ni aliments al ferit fins a rebre assistència sanitària.

ON ACUDIR

En patir una cremada, els ciutadans poden acudir als punts d'atenció sanitària (PAS) en el centre de salut d'Altabix i Toscar o a les urgències de qualsevol dels dos hospitals, així com al punt d'atenció continuada (PAC) del centre de salut de l'Altet.

Aquest fullet informatiu forma part del pla especial que adopten els hospitals il·licitans dau el caràcter festiu de la ciutat durant la segona quinzena d'agost.