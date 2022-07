El CPE aprova "un ambiciós pla" de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar

La principal novetat d'aquest conjunt de mesures és la instauració, per primera vegada, d'un torn fix diürn per a aquelles persones que ho sol·liciten i complisquen amb els requisits establits amb l'objectiu de "normalitzar i ordenar" el dret de les persones treballadores a adequar el desenvolupament de la seua jornada laboral a les circumstàncies personals de cada membre del col·lectiu estibador.

Així, entre les mesures aprovades com a excepcions permanents, es troba l'adaptació de la jornada per a persones treballadores amb fills menors de 12 anys o per a obtindre una protecció efectiva de la vida familiar. Aquesta flexibilització haurà de ser acordada amb l'empresa que adaptarà la jornada laboral de l'empleat segons una sèrie de possibilitats i sempre respectant el descans setmanal segons el sistema establit per al col·lectiu portuari, fins al compliment de l'edat establida en la normativa.

També es contempla com a excepció permanent aquella per motius de salut o per estudis. D'aquesta manera, les persones treballadores que cursen, de manera presencial, estudis reglats en un centre oficial per a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional podran sol·licitar excepció per estudis, així com aquelles que acrediten altres motius d'índole personal.

Finalment, el protocol aprovat també contempla una sèrie d'excepcions puntuals diàries que els treballadors hauran de sol·licitar per al dia i jornada necessitats amb 48 hores d'antelació i justificats abans de tres dies laborables següents.