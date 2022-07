La cita de Alejandro y Darinka salta por los aires en 'First dates': a ella le recuerda a Hitler y él la llama "monja" y "antigua"

Lo que mal empieza, mal acaba. Ese podría ser el resumen perfecto para la cita que tuvieron Alejandro y Darinka en First dates. En encuentro entre ambos ya empezó regular, ya que a ella no le convencía del todo la estética de él: "No me gustan para nada los bigotes, y el de Alejandro, en concreto, me recuerda a Adolf Hitler", dijo al programa.

Pero, lejos de mejorar, la cita fue de mal en peor, ya que no congeniaban en absolutamente nada, sobre todo en la forma de entender la vida y las relaciones de amor. Si a él le gustaban cosas como hacer nudismo y sentirse libre, Darinka se reafirmaba: "No soy de mente abierta". Y, sobre ese tema, afirmaba: "¿Qué sentido tiene la exclusividad para ti, si todo el mundo puede verte?".

La comensal terminó de escandalizarse cuando su compañero de velada aseguró ser una persona liberal en cuanto a las relaciones. "No me gustaría estar con una persona infiel", le respondió ella. Entonces, él abrió la posibilidad de que todo fuera consensuado, es decir, de que sea una pareja abierta. "Jamás", le decía Darinka, rotunda, como respuesta al comentario de él de que debería probarlo.

Al final, obviamente, la decisión de ambos fue la esperada: nada de una segunda cita. "Es muy monja, muy antigua. Le hace falta estar en un mundo más moderno. Estamos en el siglo XXI, no estamos en la época de nuestros abuelos, que la mujer se quedaba en casa. No, ahora los hombres y las mujeres valen para todo. Hay que tener un poco de libertad en la vida", comentó Alejandro al programa, ya sin su cita delante.