Sanitat manté l'alerta per calor alta i extrema i per nits equatorials en una vintena de comarques

20M EP

NOTICIA

La Conselleria de Sanitat manté aquest dilluns el nivell d'alerta per onada de calor alta i extrema i per previsió de nits equatorials en municipis d'una vintena de comarques de la Comunitat Valenciana, diverses menys que les afectades per les altes temperatures durant el cap de setmana.