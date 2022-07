El Ministeri de Cultura obri aquest dilluns el procés d'adhesió d'empreses al Bo Cultural Jove

Aquest és el pas previ perquè els jóvens que complixen 18 anys al llarg del 2022 puguen fer ús del bo, al que podran accedir, segons el departament, "en unes setmanes" i beneficiar-se del bo de 400 euros.

"L'objectiu és que l'entrada en l'edat adulta vinga acompanyada d'un impuls per al gaudi i el descobriment d'activitats culturals, i consolidar així ciutadanes i ciutadans que incorporen la cultura com un hàbit més en la seua vida adulta", assenyala Cultura.

El programa està dotat amb 210 milions d'euros i compta amb la col·laboració de Correus per a la gestió del pagament del Bo. Correus entregarà les ajudes a través de la targeta Correus Prepagament Ajudes Socials en format virtual i, si així se sol·licita, també en format físic. La companyia va guanyar la licitació per a gestionar el servici per 2,8 milions d'euros.

Segons les previsions del Ministeri, està previst que uns 500.000 joves de tota Espanya es beneficien d'aquesta mesura. Així doncs, una vegada que Cultura comunique a Correus les dades dels beneficiaris, l'entitat emetrà la targeta virtual o física perquè el beneficiari puga fer ús del bo cultural en els comerços o entitats habilitats.

Correus enviarà un email al beneficiari indicant-li l'enllaç per a descarregar-se l'app de Correus Prepagament i les instruccions perquè vinculen els pagaments a les plataformes de Google Pay o Apple Pay. A partir d'eixe moment, el beneficiari podrà veure els seus moviments i saldo en l'app i disposarà d'un any per a gaudir de l'ajuda concedida.

Cada persona beneficiària podrà destinar fins el 200 euros a arts en viu, patrimoni cultural i arts audiovisuals; un màxim de 100 euros a béns culturals en suport físic; i altres 100 euros al consum digital o en línia.