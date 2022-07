Dos morts i dos ferits en un accident múltiple en la V-23, a Sagunt

Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València, l'incident va tindre lloc anit, passades les 23.30 hores, per causes que no han sigut precisades.

En l'accident va haver-hi diversos vehicles implicats i els bombers van haver d'efectuar excarceracions. En un turisme, van traure a una dona i a un adolescent que estaven atrapats. Una vegada alliberats van ser atesos pels mitjans sanitaris.

En un altre dels vehicles, els bombers van sufocar un incendi i van excarcerar una víctima mortal. En eixe mateix turisme es va produir una altra víctima mortal que es trobava a la calçada en haver eixit del cotxe volant per l'impacte de l'accident.

Posteriorment, els bombers del Consorci van realitzar neteja de calçada i van col·laborar en les tasques de retirada dels diversos vehicles accidentats. Van finalitzar els treballs prop de les 2 hores.

Fins a la zona es van mobilitzar dotacions de bombers del parc de Sagunt i de Pobla de Farnals i tres unitats de comandament del Consorci, concretament oficial, cap de zona i sergent.