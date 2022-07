La solución para poner en fin a los enredos de cables en casa es el organizador más vendido de Amazon... ¡de solo 13 euros!

Que la tecnología ha inundado nuestros hogares es un hecho. Desde los ordenadores que usamos para trabajar a los móviles y altavoces inteligentes conectados, el número de dispositivos electrónicos se ha multiplicado del mismo modo que han aumentado los cables que necesitamos para cargarlos. Aunque contemos en nuestro hogar con dispositivos de carga inalámbrica, al final acabamos teniendo una maraña que convierte algunas zonas de nuestro hogar en un foco de suciedad y que pueden ser causa de accidentes o poner en peligro a nuestras mascotas.

Si quieres poner fin al caos, lo ideal es empezar por lo básico: desconectar todos los cables (ya sean los de la regleta o los que van hacia los dispositivos) y desenredar los nudos que se van formando con el paso del tiempo. Da pereza, pero es un primer paso necesario. ¿Y ahora qué? Pues la solución implica una mínima inversión económica: unos 13 euros. Esto es lo que cuesta el organizador de cables más vendido de Amazon que hemos encontrado rebajado en este marketplace. Este modelo de D-Line está disponible en cuatro colores distintos y dos tamaños diferentes. Además, tiene casi 24.000 valoraciones entre los usuarios de Amazon.

Fabricado con plástico ABS, puede guardar regletas de cuatro y seis enchufes. Amazon

Por qué es un éxito de ventas

Diseño curvo y con tapa. Esta caja organizadora oculta perfectamente los cables y tiene un acabado sin aristas ni bordes. Incluye una tapa diseñada con como agujeros de ventilación. Está elaborada con plástico ABS resistente al calor y, en la parte trasera, tiene tres aperturas para facilitar la colocación de los cables.

Esta caja organizadora oculta perfectamente los cables y tiene un Incluye una diseñada con como agujeros de ventilación. Está elaborada con y, en la parte trasera, tiene tres aperturas para facilitar la colocación de los cables. En dos tamaños diferentes y 4 colores. Tanto si lo que buscas es esconder una regleta de cuatro enchufes, como si necesitas más conexiones, este modelo de D-Line es para ti. Está disponible en negro, blanco, azul o con una tapa de madera para que quede perfecto en cualquier espacio ya sea detrás del televisor o encima de la mesa de tu escritorio.

El espacio queda libre de cables y mucho más organizado. Amazon

"Cómoda y fácil de manejar"

Este organizador de cables es un superventas, y no solo lo decimos nosotros: los usuarios de Amazon lo ratifican. Miguel, uno de los clientes del marketplace que se ha hecho con este modelo asegura que es elegante y funcional: "Es cómoda de manipular, puedes guardar fácilmente los cables independientemente del lugar del que vengan", explica. Otra de las usuarias del ecommerce también muestra su satisfacción por la compra y valora positivamente su diseño: "La he usado en la cocina (y queda muy bien), de hecho, elimina bastante el ruido visual de la regleta de 4 tomas con la que la he usado (zona de microondas, tostador, etc.)", explica.

