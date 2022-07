Emilia Clarke ha desvelado que, en condiciones normales y a raíz de lo que le ha pasado en los últimos años, no debería poder hablar, ya que ha sufrido dos aneurismas que dejaron secciones de su cerebro "inutilizables".

La actriz, de 35 años, en la foto, aseguró en Sunday Morning, de BBC1, que pertenece "a la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso".

Según reveló, su primer aneurisma estalló en 2011, después de haber filmado la primera serie de Juego de tronos, y le provocó un derrame cerebral, mientras que el segundo necesitó cirugía en 2013, después de que los escáneres mostraran que se había duplicado en tamaño.

"Obtienes mucha perspectiva. La cantidad de mi cerebro que ya no se puede utilizar... Falta bastante, algo que me provoca la risa", dice sobre esta cuestión la afamada actriz. "Porque los accidentes cerebrovasculares, básicamente, tan pronto como cualquier parte de tu cerebro no recibe sangre por un segundo, desaparece. Y así, la sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero luego, cualquier parte que falte, desaparece", explicó.

Sobre las consecuencias, después de los aneurismas, Clarke aseguró que sufrió afasia y, en un momento dado, no pudo recordar su propio nombre.

Afortunadamente, la memoria de Clarke no se ha visto afectada a largo plazo: "Puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media todas las noches y no olvidar una línea".