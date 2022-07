Jennifer Lopez y Ben Affleck ya estarían legalmente casados, según TMZ. Según el portal, la pareja se habría casado en las Vegas, concretamente en el desierto de Nevada.

Según el medio, que dice haber tenido acceso al registro judicial, los actores obtuvieron su licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, este sábado 16 de julio.

En ella aparece la firma de ambos con sus nombres legales: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn López.

Además, el portal cita a una fuente cercana a la pareja que ha confirmado que los actores han leído sus votos y se han casado oficialmente.

El pasado abril, la diva del pop anunció que estaba comprometida con el actor, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de que la pareja rompiera sus planes de boda y tomara caminos personales distintos.

En su cuenta de Twitter, la cantante de origen puertorriqueño dijo que tenía una "historia muy emocionante y especial para compartir" y avisó de que la daría a través de su boletín de noticias personales 'On the JLO', aunque ofreció una gran pista al colocar el emoticono de un anillo junto a su nombre.

Lopez y Affleck empezaron a verse de nuevo el año pasado, después de que la autora de éxitos como Jenny from the Block terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de Gone Girl acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada 'Bennifer', se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.