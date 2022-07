Oriol Nolis: "Si la vida fuera un género, sería un melodrama. Y su banda sonora, un bolero"

El popular rostro de RTVE, nacido en Barcelona en 1978, ha estado al frente del Telediario del Fin de Semana, el Debate de La 1 o el Canal 24 horas. Hoy, está al otro lado de las cámaras, dirigiendo RTVE en Cataluña. Pero además de las luces y las cámaras, Nolis también le da al papel y al boli. Su primera novela, La extraña historia de Maurice Lyon, fue publicada en 2015. Y vuelve ahora a las librerías siete años después con su segundo libro, La fragilidad de todo esto, un texto muy personal en el que reflexiona sobre la pérdida y los cambios que aparecen en la vida sin buscarlos.

Segundo libro, La fragilidad de todo esto. ¿Se refiere a cómo está el mundo o a otra fragilidad más personal?Es verdad que lo que está pasando con la pandemia o con la guerra es un síntoma de que el mundo es frágil. Pero la novela trata sobre todo de lo frágil que llegan a ser muchas cosas en nuestro día a día, sin ser conscientes de ello. Construimos nuestras vidas sobre elementos que creemos que estarán siempre, pero que pueden derrumbarse en cualquier momento.

Pero ¿siendo periodista se puede permitir uno ser frágil?Frágiles somos todos, pero a veces vivimos en una falsa idea de fortaleza o de seguridad. Más que permitírnoslo o no, lo que me ha pasado a mí es que es algo que no he escogido y que lo mejor que puedo hacer es tomar consciencia de ello y vivir de una manera acorde a una fragilidad.

Se lo decía porque el mundo fuerte, fuerte no está.Es mejor vivir siendo consciente de ello que engañarnos pensando que vivimos sobre fortalezas y certezas que no son tales.

Su protagonista es un periodista cuarentón en crisis. Oiga, no sé si seguir leyendo…(Risas) La crisis de los cuarenta nos alcanza a todos en algún momento. Alrededor de esa edad hacemos balance y nos damos cuenta de que a lo mejor las cosas no son como las creíamos. Y es habitual encontrar la muerte de un familiar, una separación, un cambio brusco en el trabajo… E inevitablemente echas la vista atrás y estudias las decisiones que tomaste.

Vivimos sobre certezas y fortalezas que no son tales, porque pueden derrumbarse en cualquier momento

¿Y es eso lo que ha hecho con el libro? ¿Eres tú, como cantaba Mocedades?Sí, el protagonista soy yo. En un 90%. No sé si poner palabras a realidades me ha servido de exorcismo o de terapia. Pero creo que mucha gente se puede sentir identificada. ¿Quién no ha sufrido una pérdida cercana, sobre todo después de la pandemia? ¿Quién no ha tenido una ruptura o un revés en el trabajo, a veces difícil de encajar?

¿Los recuerdos nos engañan?No lo creo. Yo creo que los recuerdos son nuestra verdad de lo que ha ocurrido en nuestra vida. Y así podemos hacer las paces con nuestro pasado. Los que nos rodean podrán tener otro punto de vista, pero al final tener tu propia visión y hacer las paces con esos recuerdos es importante.

Oriol Nolis, en las inmediaciones de Atocha JORGE PARÍS

Y a usted, ¿qué recuerdos le quedan de presentar el Telediario fin de semana?Muy buenos. En todas las etapas en las que he estado (2013-2014 y 2018-19). Sobre todo de las personas con las que he trabajado, pero también de los acontecimientos que me tocó contar, lo que siempre me ha parecido un privilegio. Por ejemplo, viví la canonización de Juan Pablo II en Roma o la muerte de Suárez, que tuve que contar en directo.



También presentó ‘Los debates de La 1’. ¿Se ha cansado ya de debatir?De debatir no. Me sigue pareciendo necesario, sobre todo, si se hace de manera sosegada, tranquila y escuchando a los demás como hacíamos en ese programa, con tiempo para que cada persona desarrollara su argumento. Sí me cansa el ruido que hay a veces en la política.

A los periodistas nos achacan centrarnos en los dramas. Y va usted y se pone a escribir del dolor.La vida si fuera un género, sería un melodrama. Y el tipo de canción, la banda sonora que le puede ir bien, es un bolero, que no canta precisamente a las alegrías de la vida. Eso se refleja en el libro.

Debatir sigue siendo necesario, pero de forma sosegada y escuchando a los demás

¿Le ha servido narrar cada día tantos problemas en las noticias para luego poder novelar el dolor?El dolor lo he novelado sobre todo a partir de mi experiencia. Pero aprovecho la pregunta para decir que echo mucho de menos en los medios noticias positivas. El otro día estuve en la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona y los perfiles de las premiadas eran gente con poca repercusión mediática y, sin embargo, el futuro de nuestra sociedad pasa por gente como esa. Y la vemos muy poco. Y la escuchamos poco.

¿Qué ve en la tele un presentador?Sobre todo lo que hacemos nosotros en RTVE Cataluña, pero admito que, en general, veo poco la tele. El día es muy corto. La semana es muy corta. Y a mí me gusta mucho compartir tiempo con las personas a las que quiero. Y me gusta mucho leer.

¿Y qué lee un escritor?Novela y ensayo. Mucha novela americana. Ahora mismo, el tercer libro de Hanya Yanagihara, una autora que ganó el premio Booker por el libro Tan poca vida, que tuvo mucho éxito. Y luego autores de aquí. Tuve el placer de poder descubrir hace un año a Jacobo Bergareche, un autor de aquí de Madrid, que ha publicado dos libros deliciosos que he leído este último año.

Madrid y Barcelona deberían colaborar en proyectos e ilusiones comunes

Usted ha estado detrás y delante de la pantalla. ¿Qué le gusta más?Es más agradecido estar delante. Siempre que hacía una retransmisión o un telediario daba las gracias a todo el mundo en el plató porque lo que hacía solo salía bien si todo el mundo hacía su trabajo, pero la gente solo veía el mío. Y eso me pasa ahora. Poca gente te viene a decir que diriges bien.

Dirigiendo RTVE Cataluña no se aburrirá...No, no (sonríe). De hecho, querría aburrirme en algún momento, pero es imposible. Es una lluvia constante de situaciones que resolver, de peticiones que atender… y también de alegrías en muchos momentos. Pero cuando diriges un medio de comunicación ejerces no solo de periodista, también de gestor, bombero, psicólogo… Muchas cosas para las que no sabía si estaría preparado. Aunque un año después diría que sí...