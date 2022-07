Emma García reaccionó a unas palabras de Kiko Matamoros durante la entrevista de la presentadora al colaborador para hablar del inminente final de Viva la vida, que cierra este mes su andadura en Telecinco.

El exsuperviviente, que acaba de aterrizar en España tras ser expulsado del reality, aprovechó la charla con Emma para lanzarle un piropo.

"Me da mucha pena tener que despedirnos, no se sabe por cuánto tiempo ni hasta cuando ni hasta donde, pero quiero agradecerte públicamente lo que hemos trabajado y cómo hemos trabajado", empezó Matamoros en pleno directo.

"Y te digo una cosa: me has hecho muy buenas entrevistas y ha sido un placer trabajar contigo y contestar a tus preguntas porque eres magnífica", remató el colaborador, dejando realmente emocionada a la presentadora.

"No me emocionéis, que estoy muy sensible", reaccionó García, que compartió ante la audiencia su sentir: "Os voy a decir una cosa: estoy sensible, emocionada porque han sido aquí casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, dentro y fuera de las cámaras".

"Yo tengo esa sensación de: 'joe, que estoy emocionada, que en cualquier momento me puedo romper'. Pero no lo voy a hacer. Voy a aguantar porque quiero que terminemos con alegría, con felicidad y todo lo demás. Estáis todos emocionados, pero todavía nos queda", remató Emma, dirigiéndose al resto de colaboradores de Viva la vida.