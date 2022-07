Íker Jiménez cuenta los síntomas que ha sufrido con la Covid y avisa sobre la nueva variante: "Buena paliza, no la pilléis"

El coronavirus ha mantenido a Íker Jiménez alejado del plató de Horizonte, que ha acabado la temporada con Carmen Porter al frente tras el positivo del periodista a principios del mes de julio. Desde ese momento han pasado 11 días que han sido una "buena paliza", por lo que ha aconsejado a todos sus seguidores que "no la pilléis".

Jiménez, considerado una "leyenda" en el equipo de Cuarto Milenio por haber evitado el contagio de Covid hasta ahora, según reveló su mujer y ha reconocido él mismo, ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales este viernes que se infectó tras haberse puesto dos vacunas.

"Algunos dirán que por eso he estado tan mal, porque no tenía la tercera", ha dicho con una sonrisa bromeando con sus seguidores, aunque "para mí ya vale", ha señalado sobre la posibilidad de ponerse una tercera dosis.

Respecto a su actual estado de salud, el comunicador ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y ha explicado que "estoy perfectamente" y que "lo mío es anecdótico comparado con lo que ha tenido mucha gente", ha añadido antes de referirse a la nueva variante de ómicron: "Os aconsejo, amigos, que no la pilléis. Si podéis, que lo evitéis", ha pedido.

El comunicador ha pasado unos días complicados, por eso "espero no tener que saber más de este virus", que "la ha tomado conmigo, en el aspecto de que 11 días y buena paliza" con tos, mareo y fiebre, calificando su sensación estos días como una "auténtica paliza en cada molécula del cuerpo".

Además, ha apuntado que, tras haber dado negativo, volverá a jugar al fútbol con su cuñado y tiene dudas sobre cómo se sentirá, ya que "me siento un poco vapuleado", aunque "me iré recuperando de este cansancio, que es lo único que me queda".

Ya estoy mucho mejor. Gracias a todos los milenarios. Cuidaos de esta variante, disfrutad del verano y nos vemos en la próxima temporada. pic.twitter.com/jpTeLVMOwe — Iker Jiménez (@navedelmisterio) July 15, 2022

Ha querido acordarse también de Horizonte y de su mujer Carmen Porter, encargada de conducir el espacio de Cuatro, a los que ha felicitado por su labor, así como de todos sus seguidores, que le han mostrado su preocupación a través de las redes sociales y al encontrarse con él en la calle. "Este vídeo es para deciros que todo va bien y que todo irá mucho mejor, un abrazo muy fuerte, amigos, cuidaos mucho", se ha despedido.