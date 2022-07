Lolita aprovecha el 'Deluxe' para promocionar a la competencia con la vuelta de 'Tu cara me suena'

La cantante y actriz Lolita fue una de las invitadas este viernes al Deluxe, donde habló de su faceta como abuela, así como de sus nuevos proyectos profesionales. Su entrevista dejó un divertido momento, en el que aprovechó también para promocionar un programa de la competencia, Tu cara me suena.

En su conversación con María Patiño, Lolita ha hecho gala de todos los trabajos en los que ha participado. "Igual que estoy aquí, hago cine, que hago teatro, que hago televisión, que hago lo que sea. O estoy en Tu cara me suena o Tu cara no me suena", puntualizó a continuación, muy rápido.

La regla no escrita en televisión -especialmente en cadenas rivales como Telecinco y Antena 3- de no mencionar a la competencia, ha provocado la carcajada de colaboradores como Lydia Lozano ante las palabras de Lolita.

Fue entonces cuando la cantante aprovechó además para anunciar que volverá como jurado del programa que presenta Manel Fuentes en Antena 3. "En septiembre empiezo, vuelvo a ser jurado", agregó Lolita, señalando y mirando a cámara.

Los comentarios de Lolita no han tenido más repercusión entre la presentadora y los colaboradores, que han obviado la mención a la cadena rival y han seguido entrevistando a la hija de Lola Flores.