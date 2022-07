Els barris de València acullen 174 activitats gratuïtes amb concerts, teatre, cinema i dansa

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que "es tracta d'una proposta que cada any triomfa més que l'anterior i que ompli places i carrers per tots els racons de la ciutat; una iniciativa que la ciutadania gaudeix i que trau la cultura a l'aire lliure, sense complexos i de manera gratuïta i accessible per a tothom".

"La programació és d'allò més diversificada", ha destacat la regidora Glòria Tello, i inclou 174 activitats de temàtiques com el teatre (titelles, infantil, adults, improvisació o musicals), monòlegs d'humor, contacontes, concerts, cinema, dansa contemporània, poesia, circ, tallers i danses populars valencianes, ha assenyalat el consistori.

La programació d'activitats culturals aprovada aquest divendres en la Junta de Govern Local es desenvoluparà, d'una banda, en 24 barris de la ciutat, del 23 de setembre al 20 de novembre i, per un altre, es durà a terme en 18 pobles, del 23 de setembre al 30 d'octubre.