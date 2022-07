Antifrau no veu corrupció en els contractes d'emergència per la Covid però demana esmenar dèficits

Així s'extrau d'un informe de l'agència que dirigeix Joan Llinares, en el qual s'explica que cap dels contractes analitzats suposa frau o corrupció, però sí veu defectes que han d'esmenar-se en la contractació a empreses que no tenen per objecte social proveir productes sanitaris.

La majoria d'aquests contractes es van realitzar durant els mesos del primer confinament i s'assenyala com en alguns casos, les empreses proveïdores van acabar venent productes per damunt del preu de mercat a causa de l'escassetat que hi havia en els primers dies de la pandèmia.

És el cas d'una empresa de l'àmbit dels detergents i productes de neteja, a la qual es va contractar diversos productes, entre ells gels hidroalcòholics, al març de 2020. No obstant açò, el retard en el repartiment dels articles que no produïa i només comercialitzava, va fer que alguns d'aquests productes arribaren a entregar-se al desembre.

La conseqüència és que alguns productes que s'havien mercat en els mesos en els quals era més difícil trobar material sanitari, es van entregar en moments en els quals l'oferta era molt més flexible i els preus més baixos. En el cas concret d'aquesta empresa, que no ha tornat a ser contractada per Sanitat, aquesta diferència va aconseguir els 1,6 milions d'euros.

Similar cas també el d'una altra empresa, en aquest cas de productes de bebés, que va subministrar mascaretes FFP2 a la Generalitat. Les mascaretes es van demanar entre març i maig, i es van servir entre abril i juny de 2020 per un import unitari de 2,89 euros.

Contractes amb altres empreses de maig van ser més barats, amb preus unitaris entorn d'un euro. En total, es va pagar mig milió d'euros de més per les comandes a aquesta empresa, que tampoc ha tornat a contractar amb la Generalitat.

Altre dels dèficits resideix en un contracte que finalment no es va dur a terme. La Generalitat va cancel·lar les comandes amb la justificació de "incompliment de l'empresa", però en realitat, l'òrgan gestor de l'empresa va explicar que es van cancel·lar per considerar que el preu era excessiu.

RECOMANACIONS

Davant casos com aquest, Antifrau ha realitzat diverses recomanacions a Sanitat. Per exemple, que s'"inicien els mecanismes de revisió d'ofici dels contractes adjudicats a mercantils que no han acreditat la seua capacitat i solvència per a ser contractistes". Açò servirà per a evitar un "vici de nul·litat de ple de dret".

També es demana que es deixe constància formal per escrit que lescontractacions s'ajusten a preus de mercat i els arguments objectius que així ho acrediten o, en defecte d'açò, de les raons o motius basats en l'interés general que justifiquen la contractació no basada en preus de mercat.

De fet, assenyalen que en els contractes analitzats, no consta la sol·licitud d'ofertes a més d'una empresa, la qual cosa hauria constituït una bona pràctica a fi d'adequar la tramitació excepcional d'emergència als principis de lliure competència i de selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Per açò, s'assenyala que en els expedients ha de constar l'exposició raonada dels motius pels quals no és possible resoldre la situació mitjançant altres procediments menys restrictius, com la tramitació urgent de l'expedient o el procediment negociat sense publicitat per raó d'imperiosa urgència.