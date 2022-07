Aurel Schubert, asesor de Eurostat: "La marcha del presidente del INE fue inusual. El fuego político contribuyó"

Cuando el presidente del INE, Juan Rodríguez Poo, anunció que dimitía después de que el Gobierno cuestionara durante meses la validez de dos de las estadísticas fundamentales del instituto (el PIB y el IPC), la Comisión Europea le pegó un tirón de orejas a España. Lo hizo a través de un órgano asesor de Eurostat, el Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística (Esgab, por sus siglas en inglés).

Esgab emitió un duro comunicado en el que pedía respeto para la independencia profesional del INE, advertía de que las interferencias políticas son "seriamente dañinas" para la confianza en las estadísticas y expresaba su "seria preocupación" por las circunstancias que rodearon la salida de Rodríguez Poo. Ahora, su presidente, Aurel Schubert, repasa en conversación con 20minutos la polémica que ha rodeado al INE en los últimos meses.

Es la primera vez que el organismo que preside se pronuncia sobre hechos ocurridos en el INE de un país desde 2019. Antes solo lo había hecho con Grecia. ¿Por qué ahora con España?

El papel de Esgab es velar por que se respete el código de buenas prácticas en las estadísticas europeas, pero somos un grupo pequeño y no siempre podemos vigilar a los 27 países. El año pasado hicimos una gran revisión a nivel europeo y ahora nos hemos enterado de lo que sucedía en España. Si alguien nos llama la atención sobre algo que está pasando, debemos investigarlo. Eso no quiere decir que no ocurran cosas en otros países, pero en España era muy obvio y teníamos información suficiente.



¿Qué opina sobre la renuncia del presidente del INE?

Lo que vimos fue que altos funcionarios del Gobierno habían criticado varias veces los datos de PIB e inflación. Argumentaban que el IPC era demasiado alto y el PIB demasiado bajo. Vimos también que el Gobierno, o al menos el Ministerio de Economía, producían sus propios indicadores de actividad económica, algo que no es malo de por sí. Pero decir que la estadística del PIB no es correcta porque sus indicadores a corto plazo dicen lo contrario es otra historia diferente. Como también lo es criticar al INE en los medios sin comunicarse primero con los expertos del instituto. Eso no va en línea del código de buenas prácticas de las estadísticas europeas. El código dice muy claramente que el jefe del INE es el único responsable de la metodología utilizada, y aunque está bien criticar y discutir con los expertos, salir a los medios y presentar básicamente hechos alternativos no está en línea con el código.

¿Ha tenido ocasión de hablar con él?

Sí, lo conozco bien. Hace dos o tres semanas tuve una larga charla por teléfono con él porque también es el presidente del grupo de alto nivel del Comité del Sistema Estadístico Europeo (SEE). Es un excelente profesor de estadística.



El Gobierno sostiene que su salida se debe a motivos estrictamente personales. Pero ustedes se han mostrado "seriamente preocupados" por las circunstancias que han rodeado su marcha…

Son motivos personales en el sentido de que decidió volver a la universidad. Imagino que el fuego político contribuyó a su decisión, pero es una decisión personal. Que sepamos, nadie lo forzó. Además, todas las críticas siempre fueron dirigidas al instituto. Hacia los números, no hacia él como persona.



¿Cree que la forma en que se ha producido su salida puede dañar la reputación del INE?

Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero evidentemente su marcha es algo inusual. Al menos en el pasado el presidente del INE cumplió siempre con su mandato. Así que dejarlo a mitad y además si también eres el presidente del grupo de alto nivel del Comité del Sistema Estadístico Europeo… es un poco inusual.



En el comunicado que publicaron tras su marcha denunciaban "la debilidad" del marco estadístico legal del INE en España. ¿En qué falla?

Este es un problema que viene de lejos. En España el presidente del INE no tiene un mandato fijo. Se le elige por cuatro o cinco años y quien le nombra es el Gobierno. Lo ideal sería que se le nombrara por un periodo fijo y que dentro de ese plazo no pudiera ser despedido por razón de las estadísticas. Y el mandato se acaba, renueves o no. Pero en España, al menos la ley vigente, que lleva funcionando desde hace muchísimos años, no es así.



En España, los datos de PIB no cuadran con lo que señalan otras variables como el empleo o la recaudación, que tradicionalmente iban de la mano. ¿Significa esto que el PIB está mal medido?

La calidad de los datos es responsabilidad de Eurostat y ellos han confirmado que lo que está haciendo el INE va en la línea con sus normas. Nosotros analizamos cuestiones de gobernanza, no los números, pero sé por mis contactos con Eurostat que no han encontrado ningún problema. En todo caso, estos dos años han sido muy especiales por la pandemia. Medir la economía es todo un reto con todos los cambios que han sucedido. Todos los INE de Europa se han enfrentado a un gran desafío para seguir produciendo estadísticas de calidad.



¿Cree que el PIB podría revisarse al alza en el futuro?

No sé si tal vez podamos ver una corrección o una actualización del PIB en el futuro. Las revisiones, como las llamamos nosotros, son normales en estadística porque van surgiendo nuevos datos. Obtener los datos lleva tiempo y ahí está la diferencia con esos indicadores experimentales del Gobierno que tratan de medir cómo va la economía a través de información en tiempo real de las transacciones con tarjetas de crédito o del uso de la electricidad. Las cuentas nacionales del INE [donde se mide el PIB] son un marco integrado de cientos de informaciones diferentes y que es consistente en el tiempo. Pero lleva tiempo hacerlo y siempre hay revisiones, que son parte del trabajo de los estadísticos.



Otra de las grandes polémicas que rodean al INE es con el IPC. ¿Está sobrevalorado, como dice el Gobierno?

Es lo mismo que con el PIB. Eurostat confirmó que la calidad está de acuerdo con sus orientaciones, pero también es cierto que durante la pandemia, los comportamientos de consumo pueden cambiar y siempre es un desafío para la estadística.



A algunos estadísticos le preocupa que quien sustituya al presidente del INE cambie la metodología de la EPA a su antojo. ¿Podría hacerlo?

No. Cada estadística que se recoge en la UE tiene una regulación que Eurostat desarrolla, pero que deciden el Consejo y el Parlamento europeos. Si hay algo que no está en la línea establecida, Eurostat, evidentemente, lo notifica inmediatamente. A veces, estas regulaciones también nos dan cierto margen de maniobra porque los 27 países tienen diferentes mercados, diferentes áreas… Pero hay reglas claras.



¿Qué pueden hacer ustedes desde Esgab si detectan que ocurre algo extraño, cualquier práctica que no sigue las reglas?

Lo único que podemos hacer es lo que hicimos. Podemos publicar una opinión o un comunicado, pero no tenemos poder ejecutivo. Nuestra función es aconsejar al Parlamento o al Consejo. Cada año tengo una audiencia con el Parlamento donde informamos sobre lo que hemos visto, lo que hemos observado.