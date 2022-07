El Consell comença a treballar "en com perfilar el full de ruta dels pressupostos" amb "tota la normalitat del món"

Així ho ha indicat la vicepresidenta, Aitana Mas, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha insistit que "no es tocarà allò que funciona" i que treballaran amb "la normalitat pròpia d'un Consell de coalició, on tres partits han de marcar prioritats pressupostàries" i traslladar-les en xifres.

Preguntada sobre la baixada d'impostos a les empreses familiars que va anunciar el president, Ximo Puig, aquesta setmana, Mas ha assenyalat que és una qüestió que "no està en l'acord del Botànic", per la qual cosa s'haurà de "consensuar en el si del govern de coalició". "Haurem d'asseure'ns a valorar", ha agregat.

Quant a les seues propostes per als pressupostos, ha assenyalat que el full de ruta "ha de ser la de protegir a les famílies, donar respostes a la situació de crisi econòmica, combatre la inflació i donar suport a les empreses".