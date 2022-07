Díaz inicia su "escucha" centrando la primera asamblea de Sumar en el cambio climático: "Es el principal problema de España"

Si la semana pasada Yolanda Díaz lanzó su plataforma Sumar con un mitin multitudinario en el espacio Matadero de Madrid, este viernes se celebró el primer acto de "escucha" de la vicepresidenta para dar el pistoletazo de salida a su gira por España. El evento tuvo lugar también en la capital, en el barrio de Lavapiés, y en él quedó claro cuál será el formato de los actos que organizará a partir de ahora Sumar: encuentros poco concurridos, con los asientos en círculo y en los que Díaz se limitará a tomar notas de lo que planteen los intervinientes.

El primero de estos eventos, el de este viernes, se centró en el cambio climático, que para la vicepresidenta es "el principal problema del país y el planeta". Para debatir sobre ello, Díaz se rodeó de una treintena de jóvenes pertenecientes, en su mayoría, a colectivos ecologistas, y ella se limitó a intervenir al principio y al final. "Como decía Naomi Klein, el cambio climático lo cambió todo, y por eso la primera escucha se concentra y se centra la crisis ecológica y la crisis climática", explicó la dirigente, que aseguró que esa será una de las bases de su proyecto "para la próxima década".

"A partir de ahora me verán por toda España haciendo lo que ahora voy a hacer, que es callarme y escuchar", apuntó igualmente Díaz antes de dar la palabra a los asistentes al acto, a los que dijo que "no se trata de abordar el colapso ecológico y climático, sino de que nos planteemos este debate como una oportunidad". "Lejos de quien dice que llegamos tarde, pienso que no es así, que siempre estamos a tiempo, y que la oportunidad es única", señaló la vicepresidenta, que insistió en que su proyecto busca "ponerlo todo patas arriba y poner este problema en el centro".

A partir de ahí, el protagonismo fue para los jóvenes asistentes al acto, seleccionados -según fuentes de Sumar- por ser "perfiles que participan en las principales organizaciones y asociaciones ecologistas, así como perfiles individuales que destacan por su activismo en materia ecológica y climática". No hubo un solo hilo conductor de los discursos: cada persona decidió centrarse en un asunto, y aunque en varias ocasiones se hizo hincapié en la necesidad de combinar la lucha contra el cambio climático con la justicia social, también hubo quien centró su intervención en las acciones individuales que, dijeron, son necesarias para combatir el calentamiento global.

Cuando la vicepresidenta hablaba de rodearse de perfiles "profesionales" y técnicos probablemente se refería a algo como lo que ocurrió este viernes, puesto que en la asamblea apenas hubo discursos en los que se hiciera hincapié en temas como el camino que debe seguir la izquierda. No obstante, eso no significa que no hubiera discursos fuertemente ideológicos. "La crisis climática no es producto de una responsabilidad compartida cuando el 1% más rico contamina más del doble que el 50% más pobre", denunció un joven. Otra, por su parte, pedía "abordar esta crisis desde la perspectiva de la fiscalidad" para que no termine perjudicando a los más vulnerables.

El acto de este viernes es tan solo el primero de la gira por España que continuará probablemente a finales de agosto o ya en septiembre, según fuentes de Sumar. Lo único que se conoce de ese segundo evento es que tendrá lugar fuera de Madrid y que tendrá un formato probablemente similar al de este viernes: pocos asistentes, intervenciones breves y Díaz tomando notas y hablando poco. La vicepresidenta, de hecho, terminó el evento poniendo como deberes a sus compañeros de asamblea que concreten sus propuestas por escrito a través de los grupos de trabajo temáticos de Sumar que ya se han puesto en marcha. "Os pido que escribáis el Green New Deal, que debe ser vuestro", pidió.