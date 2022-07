La Generalitat i la FVMP faciliten la mobilitat interadministrativa de les treballadores víctimes de violència masclista

D'aquesta manera, les dones afectades poden canviar el seu lloc de treball -respectant la seua categoria i salari- des de les diferents administracions locals (ajuntaments, mancomunitats i diputacions) a la Generalitat, així com entre elles i viceversa en el cas que siga necessari un canvi del seu lloc de residència.

El conveni ha sigut firmat aquest divendres per la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro. L'acte ha tingut lloc aquest divendres en el Centre de Carmen de Cultura Contemporània (CCCC) al que han assistit diferents càrrecs autonòmics i representants dels sindicats.

Gabriela Bravo ha instat les corporacions locals al fet que se sumen al conveni, que fixa les bases perquè aquelles dones víctimes de violència masclista "puguen traslladar-se a un altre àmbit de l'administració pública sense que el seu sou ni les seues condicions laborals es vegen afectades", ha explicat.

UNIVERSITATS

Així mateix, segons ha afirmat, l'acord s'afig a una altra iniciativa que, a través d'un altre conveni, que es firmarà el pròxim mes de setembre amb les universitats, suposarà que "qualsevol" dona que es trobe en una situació de maltractament "no puga ser afectada de cap manera per la seua situació econòmica".

El conveni subscrit hui, que naix d'una iniciativa engegada en 2019 i a la qual es van sumar 24 entitats, tindrà una vigència de quatre anys i busca donar una resposta "coordinada" i "ràpida" entre totes les administracions, tant autonòmiques com a locals: "A vegades minuts o segons són claus a l'hora de salvar la vida d'una dona" ha indicat Rubén Alfaro.

A més, la consellera ha mostrat el seu desig que "moltes més entitats locals seguisquen l'exemple" dels 24 organismes esmentats ja que "la violència de gènere és un problema que ens competeix a tots i totes i que, per la seua grandària i complexitat, ha d'abordar-se des de tots els angles possibles".

"Aquest conveni representa que totes les administracions estan alineades en la lluita contra el terrorisme masclista", ha assenyalat Bravo, que s'ha dirigit les víctimes de violència masclista per a traslladar-los que "no estan soles" i que "els poders públics estaran sempre al costat d'elles".

La consellera de Justícia ha insistit en la necessitat de "conéixer bé" la problemàtica per a poder abordar-la en tota la seua "amplitud" i de la "millor manera possible". I ha destacat que el conveni simbolitza "un poc més" que un "simple" compromís subscrit entre la Federació i la Conselleria, doncs simbolitza que tots els ajuntaments i les entitats i poders públics seguiran "treballant" i "lluitant" per a combatre aquesta "xacra" que "avergonyeix" com a societat democràtica.

Finalment, Gabriela Bravo ha destacat la necessitat de donar la "màxima" publicitat perquè les dones víctimes del "terrorisme masclista" sàpien i coneguen que les administracions estan "sempre" per a ajudar-les i protegir-les i que no quedaran afectades per tràmits burocràtics ja que la mesura serà de manera "immediata", perquè "per damunt de tot ens interessa protegir-les".