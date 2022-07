Air Nostrum llança una promoció amb vols a Melilla des de 29 euros

Els bitllets es poden comprar des d'aquest divendres en la web d'Iberia i en agències de viatges. L'oferta que llança Air Nostrum permet viatjar entre Melilla i Sevilla, Granada, Almeria i Màlaga des de 29 euros de mitjana per trajecte.

Per als residents de la ciutat autònoma amb vols d'origen Melilla el preu és d'11,86 euros i el preu de l'anada i tornada comença en 25.20 euros.

Les dates per a poder volar són des del 19 de setembre de 2022 al 31 de març de 2023, segons ha explicat l'aerolínia en un comunicat. A més, aquestes tarifes no tenen restriccions de dates, per la qual cosa també estan vigents durant els ponts i el Nadal, simplement limitades a la disponibilitat existent per a cada dia.

En els vols que connecten Melilla amb Barcelona i Madrid la promoció comença en els 49 euros de mitjana per trajecte per als no residents.

En el cas de tindre la condició d'habitant de Melilla el preu descendeix fins als 16,86 euros en els vols que parteixen de Melilla i des de 42,28 en els vols d'anada i tornada.