La Unió Musical Centre Històric de València guanya la Secció Tercera del 134 Certamen Internacional de Bandes de Música

Per la seua banda, l'Associació Cultural Banda de Música de Zamora ha quedat en segona posició amb 329 punts, mentre que la Societat Musical i Cultural San Blas de Teresa de Cofrentes ha ocupat el tercer lloc amb 290 punts.

La banda guanyadora va interpretar el pasdoble 'Pascual Damián' de Pascual Balaguer i com a obra lliure 'Polifemo Av 39' d'Andrés Valero. L'obra obligada que han interpretat totes les bandes d'aquesta secció tercera ha sigut 'Portaits of Spain' de Teo Aparicio-Barberán.

També va actuar l'Orquestra de Saxofons de la Comunitat Valenciana, dirigida per Rafael Domènech Vives, com a agrupació convidada, mentre deliberava el jurat, que enguany està format per Isabelle Ruf-Weber, Mónica Giardini, Juany Martínez-de la Hoz Casas, Felix Hauswirth, Sergi Pastor i Ángel López Carreño.

La dotació dels premis per a la Tercera Secció ha sigut de 3.000 euros per a la guanyadora, 1.500 euros per a la segona i 1.000 euros per a la tercera.

Hui concursaran en la Secció Segona, a partir de les 17.00 hores: Unión Musical San José de Calasanz (Castelló); ASociación Músico-cultural de Madrigueras (Albacete); Sociedad Musical La Lira Fontiguerense de la Font de la Figuera (València) i Círculo Instructivo Musical de Xirivella (València).

El públic té l'oportunitat de seguir el certamen en directe a través de Streaming, amb un enllaç específic que figura en la pàgina web del certamen