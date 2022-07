Carmen Lomana opina sobre el discurso que dio Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI: "Ella es muy moderna, es género fluido"

El discurso de Isabel Pantoja el pasado sábado en el Orgullo LGTBI de Madrid todavía sigue dando que hablar. Y es que, aunque algunos consideraron que fue una confesión, otro los negaron y dijeron que era simplemente apoyo al colectivo.

"Soy una más de ustedes [...] Vuestra bandera es mi bandera", fue lo que dijo en su pregón y que más generó dudas y rumores sobre si había emulado a María del Monte y había salido del armario.

Sin embargo, Paloma García-Pelayo aseguró este martes en El programa del verano que la propia tonadillera "niega rotundamente que haya sido ningún paso adelante". "Le sentó muy mal que se interpretara como una confesión de ser uno más en el sentido de ser homosexual", añadió. "Fue un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene".

Rostros como Chelo García-Cortés o María del Monte, con quienes tuvo una gran amistad en el pasado, no confirmaron esta información, pero sí hicieron hincapié en la libertad de la cantante para decir lo que quisiera.

Quien también se ha pronunciado sobre el asunto es Carmen Lomana, quien, en declaraciones a Gtres, ha dicho que su discurso fue tanto un apoyo al colectivo como una confesión.

"Las dos cosas. Es un apoyo y luego es una manera de decir… Todos lo sabemos, tampoco nos ha dicho nada nuevo. Ella es muy moderna. Ella es género fluido, claro", ha declarado la socialite, se desconoce si usando "género fluido" en tono de broma, pues este término se aplica a las personas, que también forman parte del colectivo, que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica.

"Eso de salir del armario es algo que no me gusta nada, como si estuvieran encerrados. Simplemente dijo 'soy una persona que estoy aquí, me identifico con todos vosotros y os quiero'", ha sostenido.

En su opinión, también ha visto una correlación entre esta supuesta confesión y la de María del Monte: "Creo que hay dos cosas que la han animado a las dos, que han muerto sus madres. Aunque las madres lo supieran, eran gente mayor con prejuicios".

"Yo soy lo más liberal del mundo, lo que pasa es que yo no voy a decir que he salido de ningún armario, porque nunca he estado encerrada en ninguno", ha concluido Carmen Lomana.