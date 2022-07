Los conservadores británicos siguen con el proceso para sustituir a Boris Johnson y no se podrá decir que el procedimiento no sea exquisitamente democrático. Votación tras votación, hasta que sólo queden dos.

Empezaron ocho y tras la última votación, la celebrada este jueves, sólo quedan cinco. El exministro de Economía Rishi Sunak y la exministra de Defensa Penny Mordaunt parecen los favoritos para ser nuevo líder del Partido Conservador y, por tanto, primer ministro del Reino Unido.

El Comité 1922 ha celebrado dos rondas eliminatorias esta semana (miércoles y jueves) entre los 358 diputados tories. Antes de cada votación, cada candidato tiene 12 minutos para defender su propuesta. Tras cada consulta, todos los candidatos que no superen los 30 apoyos quedan eliminados. Si todos lo superan, el último clasificado queda fuera de la carrera.

El comité tendrá que organizar al menos otra votación más la semana próxima para tener sólo dos candidatos antes del receso parlamentario de verano, que empieza el 21 de julio. En ese momento, los dos finalistas se enfrentarán en unas elecciones por correo entre los cerca de 200.000 afiliados del Partido Conservador y podrán hacer campaña por todo el país. Todo para que el 5 de septiembre ya haya un nuevo líder y primer ministro.

Rishi Sunak. FLICKR/HM TREASURY

Sunak, el más votado de momento

En la votación de este jueves entre los diputados conservadores, Sunak obtuvo 101 votos y Mordaunt 83. Es decir, según pasan las rondas van sumando más apoyos de sus compañeros. En la primera votación, Sunal tuvo 88 apoyos y Mordaunt, 67.

Al resto no les fue también. La ministra de Exteriores, Liz Truss, logró 64 votos; la antigua secretaria de Estado de Igualdad, Kemi Badenoch, 49; y Tom Tugendhat, 32 apoyos. La abogada general del Estado, Suella Braverman, fue la eliminada, al conseguir el apoyo de sólo 27 compañeros.

Con respecto a la anterior votación, Sunak ha sumado 13 votos nuevos, menos que Mordaunt (+16) y que Truss (+14). Ahora habrá que comprobar hacia dónde se dirige la bolsa de los 27 votos que en esta ocasión optaron por Braverman.

Liz Truss Chris McAndrew - WIKIPEDIA

Todo indica que el próximo en caer será Tugendhat (en la segunda votación ya ha tenido menos votos que en la primera). Tampoco parece que Badenoch pueda ir mucho mas allá. Este viernes, el exministro del Brexit, David Frost, ha instado a esta candidata a retirarse de la contienda para reforzar la posición de Liz Truss.

Lord Frost también ha intensificado sus ataques contra Mordaunt, diciendo que estuvo "ausente en el desfile" cuando trabajó con ella en las negociaciones post-Brexit en 2021. Y lo que dice Frost importa.

Mordaunt, la candidata de las bases

Penny Mordaunt. Russell Watkins Department for International Development / WIKIPEDIA

Y es que de quien más se habla es de Mordaunt, para bien y para mal. The Guardian cuenta que el principal foco de atención es la acusación de una campaña de desprestigio contra esta sorprendente favorita.

Según la última encuesta publicada por YouGov, Mourdant sería la favorita del 27% de los afiliados del Partido Conservador, por delante de la ex secretaria de Estado de Igualdad Kemi Badenoch (15%) y de Rishi Sunak, que empata con la secretaria de Exteriores Liz Truss con un 13%.

En resumen, como casi todas las quinielas de los medios británicos apuntan, la cosa estará entre Rishi Sunak, Penny Mordaunt y Liz Truss. La BBC , titulaba este viernes. "Liz Truss y Penny Mordaunt en una amarga batalla por mantenerse en la carrera por el liderazgo tory".

Así pinta la BBC la sucesión de Boris Johnson, según las casas de apuestas. BBC

Una lectura de la prensa inglesa muestra que los poderes internos parecen preferir una dupla Sunak-Truss a la hora de la votación definitiva. Ambos parecen los candidatos del aparato del partido, mientras que Mordaunt cuenta con el apoyo de las bases.

Según The Independent, aunque Sunak se ha impuesto en las primeras votaciones entre parlamentarios, "la favorita entre las bases tories parece ser Penny Mordaunt", ex ministra de Defensa, sustituida por Ben Wallace, que parecía el favorito a suceder a Boris Johnson antes de anunciar que no concurriría al proceso.

Los aspirantes a liderar el partido torie tendrán la ocasión de exponer sus programas en tres debates televisivos programados para los próximos días en varios canales. El primero fue este viernes en Channel 4; otro será este domingo en la ITV; y un tercero, el próximo lunes, en Sky News.