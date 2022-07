Ix a informació pública el pla especial de l'àrea logística de Sagunt adaptat a la gigafactoria

La societat Espacios Económicos Empresariales, S.L, com a agent urbanitzador del Pla Especial de l'Àrea Logística de Sagunt, ha sigut l'encarregada de realitzar l'adaptació del Pla Especial a les noves circumstàncies derivada de la instal·lació de la gigafactoria de bateries, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Dins dels estudis del sector logístic i de competitivitat econòmica de la Comunitat Valenciana, el node de Sagunt és una de les peces clau per la seua posició estratègica en el punt de confluència del Corredor Mediterrani (autovies A-7, AP-7 i ferrocarril València-Barcelona), el Corredor Cantàbric-Mediterrani (autovia A-23 i ferrocarril Zaragoza-Sagunt) i les rutes marítimes a través dels Ports de Sagunt i de València.

Amb aquesta actuació, la Generalitat pretén resoldre eficaçment les necessitats d'accessibilitat, transport, gestió i distribució de mercaderies d'aquest node logístic, que impulse la inversió empresarial i siga un referent en el foment d'una activitat multimodal al servici de la cadena de subministrament.

En ser una actuació amb un gran impacte transformador, des de la Conselleria es considera que l'ordenació proposada i l'organització d'usos del sòl s'implantaran amb criteris d'integració paisatgística en compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l'Agenda 2030 de l'ONU.

Els ODS no només afecten a noves maneres d'organització empresarial, sinó que s'inicia amb propostes d'ordenació espacial que desenvolupen dissenys en els quals s'integren les mesures correctores necessàries que inclouen estratègies de compensació de la petjada de carboni entre unes altres.

Dins de l'Àrea d'Oportunitat Logística de Sagunt es considera que aquesta Àrea Logística de Sagunt completa el desenvolupament actual de Parc Sagunt I, i materialitza un desenvolupament estratègic, no només per a la Comunitat Valenciana, sinó per al conjunt d'Espanya en la seua relació amb els mercats globals i el desenvolupament socioeconòmic del país i la conca mediterrània.

Tota la documentació (Pla Especial, Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i la resta de documents complementaris) es troba disponible per un període de 20 dies hàbils en la pàgina web de la Conselleria.