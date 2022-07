El aporte de arena de la playa de El Perellonet a la de El Perelló se hará en septiembre

Este jueves se conoció que El Perellonet y El Perelló estaban pendientes del cierre de sus playas este mes de julio ante un posible trasvase de arena que se haría de la primera a la segunda de estas zonas de costa.

Los responsables municipales de ambos enclaves coincidían en señalar que la actual es "temporada turística" alta y un periodo en el que sus playas experimentan gran afluencia de gente, pero discrepaban de la idoneidad de llevar a cabo estos trabajos en un momento como el actual.

El alcalde de El Perelló, Juan Botella, señaló que "las consecuencias de no hacerlo ahora, a pesar de ser temporada turística, pueden ser muy graves", mientras que el de El Perellonet, Luis Zorrilla, opinó que "no tiene sentido" trasvasar ahora la arena en estas fechas de alta temporada estival. Zorilla precisó que este núcleo de población "no se opone" a esa intervención, pero pidió que fuera en otro momento.

La extracción y aporte de arena lo llevaría a cabo la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central. Este viernes estaba programada una reunión entre los primeros ediles, el contratista y representantes de la administración central para conocer qué decisión se tomaba, poder detallar la actuación y hablar del calendario previsto.

En contactos previos a este encuentro se ha llegado a un acuerdo para que el trasvase se realice cuando disminuya la afluencia de gente a estas playas, según han informado a Europa Press fuentes de la administración central y el Ayuntamiento de El Perelló en un comunicado. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha mediado en favor del consenso y de una fecha aceptada por todas las partes.

Desde El Perelló han precisado que el aporte de arena a su playa "tendrá que esperar al 12 de septiembre" y han detallado que así "se ha acordado en la reunión telefónica mantenida esta mañana entre la Dirección General de Costas, el alcalde pedáneo de El Perellonet, Luis Zorrilla, y el alcalde de El Perelló, Juan Botella".

El consistorio de esta entidad local menor ha señalado que la decisión se ha tomado "en una reunión a tres bandas en la que se ha evaluado que las molestias para los vecinos serían mayores que el beneficio para la playa en este momento".

Botella ha indicado que "la arena es necesaria", pero ha matizado que "no a cualquier precio". "No voy a sacrificar el descanso ni el veraneo de los vecinos y turistas con molestias por el tráfico de camiones en horario nocturno", ha manifestado al respecto.

El alcalde ha explicado que se pidió esta obra "por urgencia hace más de dos meses" y ha considerado que "en buena lógica se tenía que haber hecho en la primera mitad de junio, para empezar la temporada en condiciones".

ARRECIFES

Asimismo, ha apuntado que "los aportes de arena no dejan de ser parches". "Lo que queremos y así lo llevamos años trasladando son soluciones definitivas con escolleras y arrecifes que protejan la playa".

El consistorio de El Perelló ha agregado que "para ahondar en las soluciones definitivas" ha organizado para el 21 de julio, junto a El Mareny de Barraquetes y la Univertitat Politècnica de València una jornada en el Centro Cultural de la entidad local menor dentro del 'Proyecto Arrecifes'.