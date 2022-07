El truco que todavía no conoces, pero vas a desear si tienes una cocina pequeña: por qué apostar por un cubo de cocina plegable

Seguro que, como nosotros, eres del 90% de la población que, en alguna ocasión, ha puesto entredicho el tamaño de su cocina. Y es que, la mayoría, nos disponemos de muchos metros para esta estancia de la casa que, sin embargo, nos damos cuenta de que es una de las fundamentales. Tras varios años de experiencia, sabemos que el orden en ella es fundamental si queremos ganar centímetros y no achacar la falta de espacio. Desde lavavajillas mini que nos permiten contar con este aliado para las tareas domésticas sin tener una gran máquina instalada, hasta utensilios organizadores para almacenar y apilar nuestras pertenencias.

Pese a que ya hemos incorporado estas soluciones, no dejamos de buscar otros elementos prácticos que nos ayuden a ganar más espacio y a ser más funcionales en la cocina. Y en 20deCompras nos encanta bucear por ti en los catálogos de los ecommerces para acercarte los mejores trucos. El que hoy te traemos es un cubo de basura plegable que puede colgarse sobre una puerta de la estancia, para que podamos usarlo mientras realizamos el batch cooking semanal sin tener que dejarlo en medio de la cocina. Así, por ejemplo, puedes colocarlo cerca de donde estés cortando algún alimento para poder tirar los desechos rápidamente. Limpieza y practicidad en una sola solución... ¡y por menos de 20 euros!

Este cubo se coloca en diferentes posiciones. Amazon

Este modelo ofrece tres posiciones: totalmente cerrada, parcialmente abierta y totalmente abierta para que, por ejemplo, cuando no lo usemos pueda estar totalmente cerrado. Si tenemos mucho que cocinar, optaremos por la tercera opción. Esto supone que, cuando está cerrado, tiene un grosor de cinco centímetros, que se amplía a 15 cuando se abre totalmente, por lo que ofrece una buena capacidad. Cuenta con un fijador para que la bolsa de basura de su interior no se mueva. Además de poder colocarlo en las puertas de los armarios (eso sí, deben tener un grosor inferior a a 2,3 centímetros) para no tener que agacharnos debajo del fregadero, una de las localizaciones más habituales de los cubos de basura, este modelo también es perfecto para situarlo sobre la encimera o hasta el suelo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que la superficie que apoye debe estar limpia para no contaminar la cocina.

