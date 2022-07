Pete Davidson habla sobre la posibilidad de ser padre con Kim Kardashian: "Es mi sueño"

La historia de Pete Davidson y Kim Kardashian parece ir viento en popa, por mucho que Kanye West se haya intentado interponer en ella. La pareja ha pasado de no mostrarse juntos a tener tatuajes que muestran su amor y publicar sus muestras de cariño en redes.

Pero su relación podría llegar a un nuevo punto, o al menos eso es lo que le gustaría al exintegrante de Saturday Night Live, programa en el que conoció a la influencer.

El humorista de 28 años acudió recientemente al pódcast de su amigo Kevin Hart, donde se sinceró sobre uno de sus mayores sueños: la paternidad.

"Creo que lo mejor del mundo para mí, algo que todavía no he hecho, es tener un hijo. Ese es mi verdadero sueño", confesó. "Sé que suena cursi, pero sería muy divertido. Me imagino disfrazando a ese pequeñajo".

Rápidamente, Pete Davidson matizó sus palabras para demostrar aún más sus ganas de ser padre: "No es cursi, es lo mejor que puedes hacer en la vida".

"Eso es básicamente para lo que me estoy preparando. Trato de ser mejor persona, de evolucionar y mejorar para que, cuando llegue, todo sea más fácil", declaró.

Y es que el cómico siempre ha sido una persona muy familiar, pero, desgraciadamente, perdió a su padre a los 7 años en los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York (11 de septiembre de 2001), pues era uno de los bomberos que intentó contener las llamas.

"No tuve la mejor infancia del mundo. Mi padre murió cuando yo era pequeño. Madre soltera, una nueva hermana... Simplemente no lo gestioné nada bien. Para mí fue como una pesadilla, pero al final son ese tipo de cosas las que te hacen amar la comedia", opinó.