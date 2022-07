Errol, padre de Elon Musk, revela que tuvo una segunda hija en secreto a los 73 años... con su hijastra

Apenas unos días después de que saliera a la luz que Elon Musk fue padre de gemelos el año pasado con una empleada, parece que la familia sigue creciendo. Eso sí, de una forma extrañísima: su padre, Errol Musk, ha dado a conocer que tuvo una segunda hija en secreto en 2019 (ahora tiene 76 años). ¿El problema? Que la madre del pequeño es su hijastra, Jana Bezuidenhout, de 35 años.

El bebé, que según han revelado es fruto de un embarazo no deseado (Errol ha utilizado la frase "Para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos" en declaraciones a The Sun), es a la vez hermana y sobrina del multimillonario dueño de Tesla y SpaceX; hija y nieta de su propio padre; e hija y hermanastra para la madre. Y lo curioso además es que no ha sido la primera vez que ocurre.

Errol, que amasó gran parte de su fortuna gracias a una mina de esmeraldas en Zimbabue, y Jana, hija de la segunda esposa de Errol, tuvieron a su primogénito en 2017. Bautizado como Elliot Rush, aunque se le conoce como Rushi, fue uno de los motivos de que Errol y Elon dejasen de hablarse.

A todo ello hay que añadir que la historia se retrotrae al momento en el que Errol Musk comenzó a salir con su segunda esposa, Heide-Mari Bezuidenhout, por lo que conoce a Jana desde que esta tenía 4 años. Eso no impidió que comenzaran una relación muchos años después, si bien no viven juntos, como él mismo ha explicado.

A The Sun le ha citado su diferencia de edad de 41 años como la razón para haber dejado de compartir techo. "No es práctico, ella tiene 35 años. Y en un momento dado, si estoy rondando por allí cerca, seguro que decide romper conmigo", ha asegurado. "Cualquier hombre que se case con una mujer [más joven], incluso si está muy entusiasmada, descubrirá que es agradable por un tiempo, pero luego hay una gran brecha... y esa brecha va a aparecer".

Se trata del séptimo hijo del ingeniero sudafricano, el cual compara su nuevo bebé, del que se desconoce el nombre, con los anteriores: "No he comprobado su ADN. Pero se la ve igual a mis otras hijas. Se ve como una mezcla de Rose y Tosca. O como Rush. Hasta se comporta como él. Así que es muy obvio, sabes. No era planeada. Pero, o sea, estábamos viviendo juntos en aquel momento. Se quedó en mi casa unos 18 meses después de que Rushi naciera".

Por último, Errol ha admitido que ni a Elon ni al resto de sus hijos les hace demasiada gracia su relación con la hija de un anterior matrimonio de su segunda esposa y que él adoptó. "No les gusta. Aún se sienten un poco escandalizados al respecto, porque ella es su hermana. Bueno, su hermanastra", ha finalizado.