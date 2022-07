Felipe VI, en el homenaje a las víctimas de la pandemia: "Jamás se borrará la impronta de los que ya no están con nosotros"

Por tercer año consecutivo, el 15 de julio ha sido una jornada de recuerdo, marcada por el homenaje de Estado a las víctimas de la covid-19. Bajo el lema "Un aplauso para el recuerdo", además de reconocer la labor del personal sanitario, en esta ocasión se ha querido poner en valor el papel que la investigación y la ciencia han jugado y siguen jugando en la lucha contra el coronavirus. El acto, celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real y presidido por los reyes, ha contado con la presencia de representantes políticos e institucionales, así como de representantes de las familias de las víctimas, de los sectores sanitario y científico y de la sociedad civil. Entre otros, han asistido a la ceremonia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos los ministros, una docena de presidentes autonómicos, el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y representantes de los partidos, con la excepción de Vox, que ha rechazado participar en el acto.

En su discurso, el rey Felipe VI ha destacado que España es un país "justo y solidario" y se ha mostrado convencido de que "jamás se borrará la impronta" de las cerca de 109.000 personas fallecidas en nuestro país desde que estalló la pandemia en marzo de 2020, cuando "la incertidumbre más honda se cruzó en la vida de todos" y "el mundo entero detuvo su paso". El monarca ha subrayado especialmente la labor en aquellos tiempos de "dolor, enfermedad y pérdida" del personal sanitario, unos profesionales que se enfrentaron con "coraje" a la covid-19. "Sentimos todos juntos miedo, soledad y tristeza, pero también gratitud", ha recordado ante alrededor de 300 invitados.

En esa línea, el rey, al igual que el resto de intervinientes, se ha acordado de los aplausos en los balcones que durante más de dos meses "rompían el silencio en los días de confinamiento" y "se extendían como un eco en el paisaje desierto de los pueblos y ciudades". "Aquellos aplausos de gratitud son hoy aplausos para el recuerdo", ha expresado Felipe VI, que ha hecho el agradecimiento extensivo a todos los profesionales que mantuvieron los servicios básicos en los días más difíciles de la pandemia y ha otorgado, inmediatamente antes de realizar una ofrenda floral junto a la reina y de guardar un minuto de silencio, varias condecoraciones a título póstumo al personal sanitario que murió haciendo su trabajo.

En total se han concedido 37 Grandes Cruces al Mérito Civil, aunque durante la ceremonia el monarca ha entregado únicamente cuatro de ellas a los familiares de María Amparo Gadea Rodrigo, farmacéutica de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) fallecida a los 64 años; Francisco Andrés Beltrán Baldoví, médico de familia de Torrent (València) dedicado en sus últimos años a la atención primaria; Alfredo Díaz Delgado, farmacéutico gaditano que murió tras 85 días de ingreso hospitalario, y Mercedes Armero Barranco, trabajadora del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y fallecida tres días antes de la fecha en la que se habría jubilado. El resto de condecoraciones a título póstumo también han sido entregadas por el monarca, pero en un acto privado posterior.

El papel de la ciencia

"La pandemia escribió un punto y aparte para todos los ciudadanos españoles", ha señalado el monarca, quien ha valorado positivamente las "lecciones aprendidas en este tiempo que no olvidaremos y que incorporaremos como aprendizaje permanente y guía para el futuro". En concreto, ha mencionado la importancia de la cooperación internacional, de la solidaridad ciudadana y de la solidez del sistema de salud, así como la necesidad de una "mayor inversión en ciencia".

En este tercer homenaje se ha querido precisamente dedicar especial atención a la investigación y a la ciencia, fundamentales en la lucha contra la covid-19. Por ello, en representación del sector científico, han intervenido en el acto Agustín Portela, jefe de biotecnología y productos biológicos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y Sandra Gallina, directora general de salud y seguridad alimentaria de la Comisión Europea.

Portela ha calificado el desarrollo de la vacuna contra la covid-19 como un "éxito sin precedentes", una hazaña que se refleja en la recuperación gradual de la vida prepandemia. "Siempre supimos que la solución a la pandemia vendría de la ciencia", ha enfatizado el representante de la AEMPS, que ha recalcado "el esfuerzo y la capacidad de trabajo y de servicio de todo el personal de la Agencia". El organismo ha participado en la creación y evaluación de las vacunas contra la covid-19 y ha colaborado en su distribución junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades y ciudades autónomas. En un momento en el que la cuarta dosis está en el punto de mira, Portela se ha mostrado "orgulloso del sistema nacional de salud y de sus profesionales", que han administrado ya más de 95 millones de dosis. En ese sentido, Felipe VI ha señalado igualmente que "los españoles hemos asumido la vacunación con responsabilidad y por eso más del 90% población ya tiene la pauta completa".

La solidaridad europea

Además, el experto en biotecnología ha destacado el papel de España en los grupos europeos que han gestionado la compra de vacunas, una respuesta unitaria a la que también se ha referido Gallina. "Hemos forjado una respuesta solidaria a la crisis, que ha mostrado la mejor de Europa", ha afirmado la representante de la Comisión Europea, que no ha añadido que "Europa es una historia de solidaridad". "En julio de 2020 la vacuna parecía un objetivo difícil de lograr. En pocos meses, no solo obtuvimos vacunas seguras y eficaces, sino que logramos que se pudieran distribuir", ha recordado Gallina, que ha agregado que la UE ha distribuido ya 1.700 millones de dosis distribuidas y el 80% de la población está vacunado con pauta completa.

"Debemos estar orgullosos", ha afirmado la representante europea justo antes de recordar que "el desafío continua". "Estamos construyendo la Unión Europea de la Salud", ha señalado. Esta iniciativa pretende crear un marco de seguridad sanitaria común en el que, según Gallina, la experiencia de España, que asumirá la presidencia de la UE el próximo año, en la gestión intercomunitaria de datos sanitarios puede ser de gran ayuda. "La solidaridad nos hace mas fuerte y la ciencia nos guía hacia al futuro", ha concluido.

El broche final a la ceremonia lo ha puesto la cantante Alice Wonder interpretando al piano Lucha de Gigantes, la canción de Antonio Vega. "Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar", reza la letra de Nacha Pop. Y es que, como dice la canción y como ha dejado patente este homenaje, aunque miremos al futuro, nadie olvida el sufrimiento padecido durante la pandemia.