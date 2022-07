Un chiste de Orestes hace que Arturo González-Campos quiera dejar su equipo: "Se me quitan las ganas"

Rafa salió vencedor de La Pista Musical de este jueves en su enfrentamiento con Orestes en Pasapalabra, pero el burgalés volvió a las andadas con uno de sus chistes, provocando Arturo González-Campos quisiera dejar su equipo.

El sevillano acertó que el tema que sonaba era Nada que perder de la cantante Conchita, y Orestes no quiso desperdiciar la ocasión de bromear con el nombre de la artista.

"Ha una versión macarra de esta canción que, en lugar de Conchita, la canta con Tarzán", comentó el concursante, provocando la reacción inmediata de González-Campos.

Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"¡Orestes, por favor!", exclamó el cómico, mientras que Roberto Leal le pidió ayuda: "Arturo páralo tú que yo no llego". El invitado señaló que "no me apetece ni ayudarle".

Todo el plató arrancó a reírse, pero González-Campos continuó con su queja: "Se te quitan las ganas. ¿No ha pasado nunca que se cambie alguien de equipo en mitad del programa? Pues estén atentos...", bromeó el cómico antes de continuar con las siguientes pruebas del concurso de Antena 3.