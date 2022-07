Un verano de éxitos

Entre ola y ola de calor nos llegan infinidad de soniquetes dignos de petarlo en este verano históricamente tórrido. Aunque todavía no he escuchado nada que desde el primer play me suene a mítico, esta temporada estival tenemos a muchos luchando para conseguir el título de ‘Rey del verano’. Va a estar tan reñido que el premio va a quedar tan desierto como nuestros campos como sigamos sin hacer caso al cambio climático.

Shakira, entre ruptura sentimental y radiofórmula, se ha colado en nuestras cabezas con su despechado Te felicito. Le sobran razones y demuestra que sin ser «bruta, ciega, sordomuda, torpe, plasta o testaruda», está con muchas ganas de hacernos bailar. Aitana tiene éxitos para dar y tomar… aún colea su Formentera junto a Nicki Nicole, sigue enamorando al personal con En el coche y se ha marcado un delicioso ‘momento Ana Mena’ gracias a Mariposas, su dueto con el italiano Sangiovanni. Algo similar a lo del Caramello de Lola Índigo en el que se atreve con el siempre apetecible sonido italiano junto a Elettra Lamborghini y Rocco Hunt (habitual de Mena).

Ana Mena, «desde Málaga pal mundo», tampoco se queda sola: ha unido sus fuerzas a la mexicanísima Belinda y con Las 12 está conquistando las listas de reproducción más exigentes de la temporada. Tití me preguntó de Bad Bunny es el éxito planetario por excelencia y los Tacones rojos de Sebastián Yatra llevan 8 meses haciéndonos bailar más que un éxito fiestero de La Pegatina.

¿Rosalía? Al cielo con ella y con su tremenda gira. El eurovisivo SloMo de Chanel seguirá a tope y continuaremos recurriendo a 'hitazos' míticos como la Bomba de King África o el Dile que la quiero de David Civera mientras nos intentarán colar el Así bailaba de Rigoberta y Amaia que, aunque es un himno, no lo veo. O sí…