La OCU aconseja a los usuarios de hipoteca variable que deberían tener "un margen de ahorro" para afrontar las subidas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado su recomendación a las personas con hipotecas a tipo variable sobre la "necesidad" de contar con "un margen de ahorro o de ingresos suficiente" para afrontar las ocasionales subidas de cuota que se pueden producir en un préstamo, "teniendo en cuenta que se trata de una operación a plazos muy largos".

"Ahora es el momento de utilizar ese ahorro", ha indicado la OCU en un comunicado, al explicar que el Euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables, roza actualmente el 1%, tras su vuelta a terreno positivo en abril.

Al respecto, la organización ha indicado que el Euríbor ha pasado, en un año, del -0,484% en junio de 2021 al 0,852% el pasado mes, lo que implica un aumento en 708 euros al año del coste de una hipoteca con un capital pendiente de 100.000 euros.

¿Hipoteca a tipo fijo o variable?

Sobre la elección entre hipoteca a tipo fijo o variable, la organización afirma que la decisión depende de los tipos que marque el Banco Central Europeo (BCE) que, a su vez, dependerán de la evolución de la inflación y de las economías europeas.

Por ello, ha elaborado tres posibles escenarios. En el primero se produciría una subida del Euríbor hasta el 1,5% en 2023, alcanzando el 2% en 2024 y permaneciendo estable alrededor de ese 2% el resto de la vida del préstamo. "En este caso, el préstamo fijo es claramente más favorable, con un ahorro de 4.232 euros respecto a variable", según sus estimaciones.

En el segundo escenario, el Euríbor experimentaría "subidas rápidas" para atajar la inflación, alcanzando el 2,5% en 2023. Entre 2024 y 2028 habría una segunda fase de recortes progresivos (0,5 puntos anuales) para atajar la posible desaceleración de las economías europeas y evitar la recesión, alcanzando un mínimo de 0,5% en los años 2027 y 2028. Después, un escenario estable de cuatro años, en una subida progresiva hasta situarse en torno al 2%. "En esta situación apenas hay diferencias entre el préstamo fijo y el variable", afirma la OCU.

Por último, en el tercer escenario, también se produciría una rápida subida inicial hasta el 2,5% en 2023. Luego, plantea un escenario de recesión y bajada de tipos más intensa ya a partir de 2024, alcanzando un mínimo del 0,5% entre 2026 y 2028, para pasar a una normalización, con una subida progresiva hasta alcanzar el 2%. "Aquí el préstamo variable sería la opción más favorable, ya que se pagarían 1.296 euros menos", indica.

No obstante, la asociación señala que en la contratación de una hipoteca "es mejor ser prudente y no precipitarse". "No deben tomarse decisiones a corto plazo en función de una situación extraordinaria y probablemente temporal como es la invasión de Ucrania y el descontrol de la inflación que está provocando", afirma.