La acampada de 'Sálvame' en los exteriores de Mediaset termina con el enfado de Carmen Borrego: "He firmado una cláusula y me voy"

El Sálvame Mediafest concluyó este miércoles con su cuarta entrega, pero lo cierto es que, tras terminar la gala, la fiesta aún continuó en Mediaset. Si los tertulianos ya se estaban haciendo a las 'comodidades' de la acampada en los exteriores del plató, esa misma noche tuvieron que enfrentarse a dormir en tiendas de campaña, lo cual no acabó como se esperaba.

Parece que los colaboradores no descansaron muy bien, ni tampoco hicieron mucho por dormir, al parecer. Por este motivo, el jueves Sálvame comenzó bajo mínimos por los abandonos de sus compañeros.

Terelu Campos, María Patiño, Kiko Hernández y Gema López fueron los únicos que acudieron a trabajar, e incluso algunos pidieron perdón. "Quería pedir disculpas por lo que pasó ayer en la acampada, la verdad, es que se nos ha ido de las manos… estoy así un poco risueña, estoy muy cansada, tengo una resaca emocional", comentó Patiño. "Menos mal que aquí hay una persona centrada que eres tú, Terelu, y otra descentrada que soy yo".

Sin embargo, otros directamente no se enfrentaron a las inclemencias habituales de los festivales de música, y ese fue el ejemplo de Lydia Lozano, quien desapareció mientras sus compañeros jugaban a la botella alegando que tenía dolores de espalda.

"Ya está buscando excusas para irse", echó en cara Rafa Mora. Pero, después, el valenciano también se marchó diciendo que ya empezaban sus vacaciones.

Lo mismo le sucedió a Carmen Borrego, que desde el primer momento estuvo incómoda al ir a su colchón y encontrarse que le habían gastado una broma. "Alguien con muy mala uva y muy poca gracia lo roció con todo lo que encontró y se lo dejó empapado y con un olor insoportable", explicó Terelu Campos. Y finalmente se vio que ese alguien fue Pipi Estrada.

"Es agua congelada, hasta luego Lucas", dijo la afectada. "¿Es necesario? He venido, el juego es el juego, pero chorreando no me quedo". "Pues he firmado una cláusula y me voy cuando me salga del coño. Si empezamos así, yo a esto no vengo, no vengo a que me maltraten", dijo después. Finalmente, y aunque siguió el cruce de acusaciones entre ellos, todo quedó en una anécdota.