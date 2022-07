Ana Obregón se posiciona sobre política: "El más preparado es Feijóo, eso lo tengo claro"

No suele opinar sobre ello, pero esta vez ha hecho una excepción: Ana Obregón se ha mojado sobre política. Lo ha hecho en una entrevista con Yo Dona en la que, a raíz de sus declaraciones (para algunos, inesperadas) ha dado mucho que hablar.

"Yo no creo en la política. Lo único que veo es una lucha de egos, una pelea por las sillas, un ring de boxeo", ha avanzado, molesta al ver poco trabajo por parte de los dirigentes y la oposición en la lucha contra el cáncer, enfermedad por la que su hijo Álex falleció en el año 2020.

Para la presentadora, los políticos "no han movido un solo dedo" porque el cáncer es "la pandemia silencia". "¿Cómo no me va a indignar que los partidos malversen dinero público cuando hay gente muriéndose de cáncer, como mi hijo?", lamenta.

"Solo les interesa robar y el escaño", valora la bióloga. "Cuando todos los partidos, de un lado y de otro, se dedican a robar ese dinero mientras nuestro país atraviesa un momento tremendo, con gente que apenas puede pagar la luz... Ya no puedo tener fe en las siglas. En todo caso, en las personas detrás de esas siglas".

Por ello, Obregón piensa que el secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es el político "más preparado". "Eso lo tengo claro", asegura. Unas palabras que han provocado que se haya colocado, incluso, como trending topic en Twitter, dando lugar al debate.