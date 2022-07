CSIF insta Educació a mantindre plans de contingència anticovid als centres el pròxim curs i a reduir ràtios

CSIF ha lamentat, en la Taula Sectorial d'Educació, que "en plena setena onada de propagació del covid la Conselleria decidisca eliminar els plans de contingència per al pròxim curs escolar, com si el virus no seguira".

El sindicat creu que eixa decisió "suposa un imprudència", per la qual cosa insta l'administració a "vetlar per la salut dels seus treballadors, de l'alumnat i, general, de tota la comunitat educativa".

La central sindical ha traslladat igualment que una manera d'incrementar la seguretat consisteix en una rebaixa del nombre d'estudiants per aula i docent.

"Aquesta reducció de ràtio permetria, a més, aconseguir un objectiu fonamental com és oferir una atenció més individualitzada a l'alumnat per a atendre millor les seues singularitats i proporcionar una educació de major qualitat", assenyala el sindicat.

L'organització ha sol·licitat el reforç de personal administratiu en els centres educatius, sobretot de cara a l'inici de curs, quan s'incrementen els tràmits burocràtics.

Referent a açò, ha recordat que els col·legis d'Educació Infantil i Primària "manquen d'aquest personal, igual que les escoles d'adults, la qual cosa obliga l'equip directiu a fer-se càrrec d'aquestes tasques, la qual cosa suposa una sobrecàrrega". De la mateixa manera, en Educació Secundària i Batxillerat "es multipliquen les baixes i vacants per cobrir", conclouen.

EDUCACIÓ: ELS PLANS, "SENSE EFECTE DES D'ABRIL"

Fonts de la Conselleria d'Educació han remarcat a Europa Press que els plans de contingència dels centres educatius davant la covid-19 "van quedar sense efecte en el passat mes d'abril", quan les autoritats sanitàries "van acordar que en l'àmbit educatiu no s'han d'establir actuacions ni mesures específiques, dirigides casos o a contactes estrets, diferents a les establides per a la població en general".

A més, afig el departament que lidera Raquel Tamarit, "van ordenar que ja no es realitzara seguiment de casos i contactes en l'àmbit educatiu, ja que els casos confirmats lleus i asimptomàtics ja no realitzarien aïllament i els contactes estrets ja no farien quarantena".

Per aquesta raó, la Conselleria ha justificat que "ja no s'han inclòs en les instruccions d'inici del pròxim curs de les diferents etapes els plans de contingència davant la covid-19.

No obstant açò, ha remarcat que "en totes i cadascuna" de les taules de negociació de les instruccions d'inici del pròxim curs (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP, Educació Especial, EOI, Formació d'Adults, Ensenyaments de Règim Especial) la Conselleria ha garantit que, si "en algun moment" les autoritats sanitàries eleven l'alerta davant la covid-19 i "es fera necessària la reactivació de nou" dels plans de contingència, "s'emetrien les corresponents instruccions per a tornar a engegar-los".