CSIF insta a Educación a mantener planes de contingencia anticovid en los centros el próximo curso y a reducir ratios

CSIF ha lamentado, en la Mesa Sectorial de Educación, que "en plena séptima ola de propagación del covid laConselleria decida eliminar los planes de contingencia para el próximo curso escolar, como si el virus no siguiera".

El sindicato cree que esa decisión "supone un imprudencia", por lo que insta a la administración a "velar por la salud de sus trabajadores, del alumnado y, general, de toda la comunidad educativa".

La central sindical ha trasladado igualmente que una manera de incrementar la seguridad consiste en una rebaja del número de estudiantes por aula y docente.

"Esta reducción de ratio permitiría, además, lograr un objetivo fundamental como es ofrecer una atención más individualizada al alumnado para atender mejor sus singularidades y proporcionar una educación de mayor calidad", señala el sindicato.

La organización ha solicitado el refuerzo de personal administrativo en los centros educativos, sobre todo de cara al inicio de curso, cuando se incrementan los trámites burocráticos.

A este respecto, ha recordado que los colegios de Educación Infantil y Primaria "carecen de este personal, al igual que las escuelas de adultos, lo que obliga al equipo directivo a hacerse cargo de estas tareas, lo que supone una sobrecarga". Del mismo modo, en Educación Secundaria y Bachillerato "se multiplican las bajas y vacantes por cubrir", concluyen.

EDUCACIÓN: LOS PLANES, "SIN EFECTO DESDE ABRIL"

Fuentes de la Conselleria de Educación han remarcado a Europa Press que los planes de contingencia de los centros educativos ante la covid-19 "quedaron sin efecto en el pasado mes de abril", cuando las autoridades sanitarias "acordaron que en el ámbito educativo no se han de establecer actuaciones ni medidas específicas, dirigidas a casos o a contactos estrechos, diferentes a las establecidas para la población en general".

Además, añade el departamento que lidera Raquel Tamarit, "ordenaron que ya no se realizara seguimiento de casos y contactos en el ámbito educativo, puesto que los casos confirmados leves y asintomáticos ya no realizarían aislamiento y los contactos estrechos ya no harían cuarentena".

Por esta razón, la Conselleria ha justificado que "ya no se han incluido" en las instrucciones de inicio del próximo curso de las diferentes etapas los planes de contingencia ante la covid-19.

No obstante, ha remarcado que "en todas y cada una" de las mesas de negociación de las instrucciones de inicio del próximo curso (Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Educación Especial, EOI, Formación de Adultos, Enseñanzas de Régimen Especial) la Conselleria ha garantizado que, si "en algún momento" las autoridades sanitarias elevan la alerta ante la covid-19 y "se hiciese necesaria la reactivación de nuevo" de los planes de contingencia, "se emitirían las correspondientes instrucciones para volver a ponerlos en marcha".