María Verdoy, la redactora de 'Viva la vida' que ha triunfado en el 'Sálvame Mediafest'

La última edición de Sálvame Mediafest ha dado mucho que hablar. La actuación de David Cantero, el presentador de Informativos Telecinco, ha sido de lo más comentado, así como el triunfo de María Verdoy y Germán González, dos "anónimos" de Mediaset.

A Germán González se le conoce como uno de los redactores y locutores más sarcásticos y con una de las voces más peculiares de Sálvame, pero, ¿quién es María Verdoy?

Esta joven profesional se graduó de Periodismo en la Universidad de Valencia, su ciudad natal. Tras colaborar en medios como Canal Nou y EFE, dio sus primeras pinceladas televisivas junto a su compañero de actuación, Nuria Marín y Nando Escribano en Cazamariposas.

Tras su paso por este programa, continuó su carrera delante de las cámaras, siendo reportera de calle y en los platós de El programa de Ana Rosa y Viva la vida, en el que lleva ya casi cuatro años.

Aunque esté encantada con su profesión, la valenciana asegura que su sueño frustrado es ser actriz de doblaje. "Toda la vida he jugado a poner voces, yo te hago imitaciones de famosos. Me gusta mucho imitar a la gente, a personajes, me gusta mucho doblar, y ojalá lo haga algún día", cuenta en una entrevista ofrecida para la revista Semana, y así lo demostró este miércoles en la gala del concurso, donde imitó a Bella de Disney y a Shakira.

Además de periodista, cuenta con más de 37.000 seguidores en Instagram, por lo que es toda una influencia de masas. En sus publicaciones se la puede ver disfrutando de la buena vida, ya sea en playas paradisíacas, en el gimnasio o recomendando diferentes restaurantes a los que va.

Asimismo, en su perfil se puede apreciar que está felizmente enamorada y casada con el amor de su vida, a quien conoció durante su paso por la universidad, pero con el cual la historia se acabó. Hasta diez años después, cuando se reencontraron en el trabajo y apostaron por sus sentimientos, los cuales les llevaron a casarse hace ya casi tres años.

Por todo lo descubierto sobre María Verdoy, no cabe duda que es una profesional de los pies a la cabeza, así como una chica con carisma que le sonríe a la vida y esta se lo devuelve en forma de triunfos.