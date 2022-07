La Conselleria es reuneix amb els representants de l'alumnat d'universitats per a explicar-los la baixada de les taxes

Es tracta d'una iniciativa de la Generalitat per a pal·liar la inflació i que s'afig a la reducció en els últims cinc anys d'un 20 per cent en les taxes universitàries, la qual cosa va a suposar un estalvi d'entre 200 i 300 euros en la primera matrícula, depenent dels estudis, segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat.

La Conselleria ha convocat als i les estudiants de totes les universitats públiques i privades valencianes en el ple del Consell Universitari Valencià d'Estudiants (CIVE) amb l'objectiu de reforçar la participació dels i les alumnes i "donar veu als seus interessos i reivindicacions". Aquestes trobades se celebraran a partir d'ara quadrimestralment.

Després de les diferents reunions de la Comissió Permanent durant la pandèmia, aquest ple s'ha celebrat de forma híbrida, amb la presència de nou representants en la Conselleria i altres cinc que han participat de forma telemàtica.

En primer lloc, s'han renovat els càrrecs del CIVE en canviar tots els seus representants i s'ha votat per majoria a favor que Víctor Herrera, de la Universitat de València, ostente la Vicepresidència tercera.

"ESFORÇ ECONÒMIC MOLT SUPERIOR"

La directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta, ha donat compte de la recent auditoria operativa de les beques a l'alumnat elaborada per la Sindicatura de Comptes, de la qual es desprèn que la Comunitat Valenciana, per mitjà de les beques i ajudes pròpies, realitza un "esforç econòmic molt superior a la majoria de les comunitats autònomes" per a "complementar el sistema general, aconseguint que la proporció d'universitàries i universitaris valencians que reben beques autonòmiques siga superior a la d'altres comunitats".

"Em sent molt orgullosa de viure en una Comunitat que fa tants sacrificis per retindre el talent i que ha apostat per la formació universitària i per desenvolupar polítiques de beques que contribueixen de manera significativa al fet que el sistema general abast l'objectiu bàsic: que els estudiants que volen estudiar i que manquen dels mitjans econòmics necessaris puga fer-ho", ha assegurat la consellera.

Així mateix, Josefina Bueno ha recalcat que aquesta aposta té un "efecte positiu en el rendiment acadèmic, amb un major nombre de crèdits aprovats i millors notes, amb una taxa de rendiment 7,1 punts per damunt de l'alumnat no becat, al mateix temps que redueix l'abandó del sistema educatiu universitari, amb una taxa 6 punts per davall dels quals no reben beca".

La consellera també ha posat l'accent en les Beques Salari, ja que "contribueixen al fet que els joves puguen prendre la decisió sobre matricular-se o continuar amb els seus estudis".

Per la seua banda, la directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta, ha especificat l'estat d'execució de la totalitat de Beques Salari i ha subratllat que enguany s'han registrat 12.332 sol·licituds, mentre que el curs acadèmic anterior es van aconseguir les 7.815, per la qual cosa s'han rebut 4.517 més, la qual cosa suposa un increment del 57,7 per cent.

Per a atendre al "notable increment" de sol·licituds s'ha realitzat una ampliació de 2,3 milions respecte de l'import global màxim per al finançament d'aquestes beques que ara aconsegueix els 18,8 milions d'euros.

En la convocatòria d'enguany, 3.695 persones han resultat beneficiàries, superant els 2.973 estudiants que van rebre la beca salari en la convocatòria anterior. A més, "pròximament" es pretén incorporar també als estudiants dels centres integrants de l'ISEACV com a beneficiaris d'aquest tipus de beques salari.

POLÍTICA DE BEQUES

La Conselleria continua impulsant una política de beques que permeta que "cap estudiant haja de renunciar als estudis per raons econòmiques" i en la qual es reconega l'"esforç acadèmic". Per a açò, ha adequat les bases que regulen les convocatòries de les beques Erasmus+ i les dels Premis a l'Excel·lència Acadèmica, amb la finalitat d'arribar a més estudiants universitaris i de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

En les noves bases reguladores de les Beques Erasmus+, s'obri la porta a la incorporació en pròximes convocatòries a estudiants de màster, tercer cicle o doctorat, amb el que s'amplien els estudis susceptibles de ser subvencionats amb aquesta beca i, per tant, el nombre d'estudiants que poden accedir a elles.

Per la seua banda, les Beques de Promoció a l'Excel·lència Acadèmica passen a convertir-se en Premis a l'Excel·lència Acadèmica d'Estudis de Grau de les universitats públiques valencianes i dels centres adscrits a l'ISEACV, amb l'objecte de "reconéixer i recompensar el mèrit i la capacitat acreditada en els estudis".

Amb els nous premis, les persones beneficiàries obtindran un reconeixement a la seua excel·lència acadèmica que podrà ser valorat en l'expedient de l'estudiantado com a mèrit en barems universitaris i administratius a l'hora formalitzar un contracte o continuar amb la seua carrera investigadora, amb el que "millorarà les seues possibilitats d'accedir al mercat laboral", destaca la Conselleria.

Al seu torn, també contemplen una ampliació del nombre de beneficiaris, ja que es garanteix almenys un Premi d'Excel·lència per grau i en els graus que tenen un elevat nombre d'egressats es donarà, a més, un premi en funció de la ràtio d'alumnes i alumnes.

En la convocatòria anterior la dotació econòmica consistia en l'exempció de taxes d'un curs de formació. Amb les noves bases, l'import econòmic es "homogeneïtza", ja que cada beneficiari i beneficiària rebrà la mateixa quantitat en concepte de premi, podent destinar els diners al que millor considere. Amb açò es vol "reconéixer la trajectòria i l'esforç acadèmic de l'alumnat".