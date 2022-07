Els autònoms valencians poden demanar des d'aquest divendres les ajudes de 300 euros per la crisi energètica

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha comparegut aquest dijous en Les Corts per a presentar el decret de la Generalitat d'ajudes a treballadores i treballadors autònoms afectats per la crisi energètica, que va aprovar el Consell divendres passat.

Tal com ha explicat el conseller, des d'aquest divendres i fins al pròxim dia 22 de juliol tots els interessats podran sol·licitar la seua ajuda directa.

Arcadi España ha detallat que aquesta mesura atorgada per la Generalitat dins del Pla Reactiva "tindrà una dotació econòmica de 45 milions d'euros que es repartiran en ajudes directes de 300 euros amb les quals es podran beneficiar fins el 150.000 persones autònomes valencianes".

A més, "l'ajuda està dissenyada perquè siga compatible amb la subvenció de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni del Govern central", per la qual cosa podran ser acumulatives.

Podran acollir-se a aquestes ajudes directes de 300 euros, que s'abonaran en un únic pagament, les persones físiques que tinguen el seu domicili fiscal a la Comunitat Valenciana; que acrediten mitjançant una declaració responsable que s'han vist afectades econòmicament per l'increment dels costos energètics en un import igual o superior a 300 euros i que estiguen donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms des d'abans del 24 de febrer de 2022 i que hagen continuat donades d'alta fins al 12 juliol, data de publicació de la convocatòria en el DOGV.

Per a accedir a les ajudes serà necessari que les persones treballadores autònomes estiguen inscrites en alguna de les més de 340 activitats econòmiques de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) que es detallen en el decret aprovat com a activitats més afectades per l'increment de costos energètics i de producció. Entre altres sectors beneficiaris, poden acollir-se el de l'extracció de matèries primeres, el de producció de productes alimentaris i begudes, fabricació de vidres i pintures, la construcció, el calçat, moble, tèxtil, restauració i professionals liberals.

La presentació de sol·licituds es realitzarà en dos tràmits. El primer serà la sol·licitud de cita prèvia, que començarà les 09.00 hores del 15 de juliol i finalitzarà a les 23.59 hores del 22 de juliol. En el segon tràmit serà necessària la firma electrònica i només estarà accessible per a les persones que hagen sol·licitat la cita prèvia.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat i les persones interessades tindran la seua disposició en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la informació sobre la convocatòria, documentació requerida i un accés directe a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

En la seua intervenció en Les Corts, el responsable d'Hisenda ha reivindicat també la tasca de les persones treballadores per compte propi "com a motor fonamental de l'economia de la Comunitat".

"Som conscients que per a engegar i mantindre un negoci fa falta molt esforç i aquest col·lectiu, per les seues característiques, és més sensible als vaivens de preus i té més difícil l'accés al finançament. Per açò, des del Consell volem donar-los suport i oferir-los una resposta àgil als reptes que presenta el context macroeconòmic actual", ha dit.

A més, Espanya ha destacat també que aquest decret "naix del consens amb el sector, atés que s'han mantingut diferents reunions en el marc de la Taula de Diàleg Social amb les associacions i organitzacions més representatives dels treballadors i treballadores autònoms per a dissenyar conjuntament amb ells les mesures".