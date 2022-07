Puig defèn una comunicació política "veraç i apartada del catastrofisme" que ajude a generar una societat més justa

El cap del Consell ha assenyalat que en política i comunicació "no tot s'hi val" i ha destacat la necessitat de "fugir de generalitzacions, simplismes i maniqueismes". Puig ha apostat per una comunicació política que propicie el contacte amb la realitat, que evite "trinxeres" i s'allunye del "catastrofisme permanent" i ha reconegut el treball dels professionals que "resisteixen davant aquestes dinàmiques i harmonitzen les legítimes estratègies amb l'ètica responsable".

El president ha traslladat el seu "optimisme" per aconseguir superar aquests desafiaments amb accions com aquest congrés, organitzat per l'Associació de Comunicació Política (ACOP), on s'han abordat temes relacionats amb comunicació autonòmica, el parlamentarisme, la campanyes de contrast i el màrqueting de guerrilla i noves tendències en la comunicació política, segons ha informat la Generalitat.

Finalment, ha mostrat la seua esperança que les jornades "permeten avançar en nous i vells desafiaments perquè és l'hora de la veritat per a la política i per a la comunicació política, que necessita dels millors professionals", ha conclòs.

Per la seua banda, el president de les Corts, Enric Morera, ha participat aquest dijous a la vesprada en una taula redona, al costat de la presidenta de l'Assemblea d'Extremadura, Blanca Martín i la presidenta de les Juntes Generals de Bizkaia, Ana Otadui, en la qual ha repassat els 40 anys de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, una llei que, en la seua opinió, "ens va costar molt aconseguir al poble valencià, ningú ens va regalar res i ens vam haver de mobilitzar per a demanar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia i ara, quatre dècades després, cal reflexionar sobre les reformes que necessitem en l'Estat espanyol".

FINANÇAMENT

Segons Morera, "en aquests moments ens trobem davant una disyuntiva entre la regressió i involució democràtica de les castes extractives o seguir avançant en un estat autonòmic descentralitzat, que respecte la diversitat, que es respecten tots els territoris i les seues diferències, que ens enriqueixen, i on s'aborde amb serietat el tema del finançament des de la progressivitat fiscal".

Per al president Morera, "no podem oblidar que el deute públic espanyola, el gruix pertany a l'administració central, en un 80% aproximadament, no a les autonomies i dins d'eixe gasto públic, estaria ben obrir el debat sobre la necessitat de suprimir les diputacions provincials, per ser uns ens anacrònics i contraris a l'estat de les autonomies".

En el debat davant experts de comunicació política, Morera ha reivindicat que, "per a millorar la convivència, és necessari que reflexionem sobre quatre requisits bàsics per a les autonomies: la suficiència financera, la claredat competencial, l'aplicació del principi subsidiarietat europea i la lleialtat institucional", segons ha informat el parlament valencià en un comunicat.

Sobre la suficiència financera, ha fet al·lusió a l'informe del Síndic de Comptes en el qual es quantifica en 42.000 milions d'euros el deute públic valenciana, "originada principalment per l'infrafinançament de la Generalitat Valenciana. Sense suficiència financera, no podem prestar els servicis públics que mereix la nostra ciutadania i no és de rebut que gran part del nostre pressupost anual siga per a pagar un deute de la qual no som culpables les valencianes i valencians".

També, Morera ha al·ludit a la claredat competencial, "ja que no s'entén per què algunes autonomies poden legislar i gestionar competències tan importants com la de costes i nosaltres no, depenent de les decisions que es prenen sobre este tema en despatxos de Madrid, molt lluny d'on s'han de prendre les solucions. Sens dubte, cal avançar en eixa descentralització i donar més competències a les autonomies, amb la suficiència financera per a poder exercir-les, evidentment".