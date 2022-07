Paterna acaba amb el deute "històric" de 6,8 milions en liquidar a l'IVF l'últim pagament de la superguarderia

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de Paterna (València) ha posat fi a un altre dels "deutes històrics que més han llastrat les arques municipals en els últims anys" en liquidar l'últim pagament pendent del deute de 6,8 milions d'euros generada per l'anterior executiu local del PP per a la construcció de la Fundació Centre d'Innovació per a la Infància de la Comunitat Valenciana (FCIICV), instal·lació més coneguda com "superguarderia".